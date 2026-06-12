Equipamientos públicos
Sencelles solicita 5,5 millones para convertir la antigua fábrica OSCA en un referente cultural
El proyecto solicitado al impuesto de turismo sostenible incluye un museo sobre la mecanización agrícola en el Pla de Mallorca, un auditorio y servicios turísticos
El Ayuntamiento de Sencelles ha solicitado una subvención de 5,5 millones de euros con cargo al Impuesto de Turismo Sostenible para impulsar la rehabilitación de la antigua fábrica OSCA, uno de los edificios más emblemáticos del municipio.
Esta iniciativa supone un nuevo paso tras la adquisición pública del inmueble, formalizada a finales de 2024 gracias a una subvención vinculada al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, concedida por la dirección general de Turismo del Govern, con el objetivo de recuperar un espacio industrial único y darle un uso cultural y social.
El proyecto contempla la transformación integral de la antigua nave en un equipamiento multifuncional. Entre sus principales atractivos figura la creación de un pequeño museo dedicado a la historia de la mecanización de la agricultura en el Pla de Mallorca, en referencia al pasado de la fábrica, que fue una de las primeras dedicadas a batidoras mecánicas en el Estado español.
Además, el futuro centro incluirá una oficina de información turística, un pequeño auditorio para acoger eventos culturales y sociales, y distintos espacios destinados a exposiciones, formación y promoción del producto local. Estas instalaciones buscan convertir el edificio en un punto de encuentro tanto para residentes como para visitantes.
La actuación se enmarca en el plan de turismo sostenible impulsado por la Mancomunitat del Pla de Mallorca, que recoge diversas acciones orientadas a diversificar la oferta turística y reforzar el desarrollo equilibrado del territorio, con experiencias enfocadas hacia el carácter rural y tradicional del centro de Mallorca.
Desde el consistorio destacan que la rehabilitación de la antigua OSCA permitirá preservar un elemento clave del patrimonio industrial de Sencelles y, al mismo tiempo, dinamizar la vida cultural y económica del municipio. El objetivo es que este nuevo espacio se convierta en un referente comarcal vinculado a la identidad agrícola y al turismo sostenible.
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