Sa Pobla refuerza la protección de las víctimas de violencia de género

El Ayuntamiento de sa Pobla ha formalizado su adhesión al sistema VioGén durante la reunión de la Junta Local de Seguridad celebrada este viernes en la sala de plenos, en un paso clave para mejorar la protección de las víctimas de violencia de género en el municipio.

VioGén, impulsado por el Ministerio del Interior, es una herramienta que permite una actuación más coordinada, eficiente e integral entre las distintas administraciones y cuerpos de seguridad. Su objetivo es optimizar la prevención, el seguimiento y la protección de las víctimas mediante el intercambio de información y protocolos comunes.

Con esta adhesión, la Policía Local de sa Pobla podrá acceder a la base de datos compartida del sistema y participar activamente en el seguimiento de los casos, en coordinación con la Guardia Civil y otros organismos competentes. Esta integración supone un avance significativo en la detección temprana y la respuesta ante situaciones de violencia machista.

La sesión ha estado presidida por el alcalde del municipio, Biel Ferragut, y ha contado con la participación del delegado del Gobierno en las Islas Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, así como de representantes de la Guardia Civil, la Policía Local y los distintos grupos municipales.

Durante la reunión también se han abordado otros aspectos relacionados con la seguridad ciudadana, entre ellos el incremento de efectivos de la Guardia Civil destinados a sa Pobla. Esta medida permitirá reforzar la presencia policial y mejorar la capacidad de respuesta ante las necesidades de la ciudadanía.

El alcalde, Biel Ferragut, ha destacado que “la adhesión al sistema VioGén demuestra el compromiso del Ayuntamiento con la protección de las víctimas de violencia de género y con la construcción de un municipio más seguro”. Asimismo, ha subrayado la importancia de la coordinación institucional para afrontar este tipo de problemáticas.

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Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana, Toni Caldés, ha señalado que la incorporación al sistema permitirá mejorar los protocolos de actuación y ofrecer una atención más cercana y eficaz a las víctimas. Además, ha valorado positivamente el refuerzo de efectivos de la Guardia Civil como una medida clave para seguir avanzando en materia de seguridad.