El PP de Inca denuncia el deterioro del servicio de residuos y exige medidas urgentes

El Partido Popular de Inca ha alertado del “evidente deterioro” en la gestión municipal de los residuos y ha reclamado al equipo de gobierno la adopción de medidas urgentes para garantizar un servicio “eficiente, limpio y digno” para todos los vecinos del municipio.

La formación subraya que la correcta separación de residuos es clave para avanzar hacia un modelo sostenible, pero advierte de que la implicación ciudadana se ve frustrada por las deficiencias del servicio. En este sentido, denuncian que, tras el esfuerzo de clasificar residuos y trasladarlos hasta la 'deixalleria', muchos vecinos se encuentran con los contenedores “llenos a rebosar”, especialmente durante los fines de semana, cuando aumenta la actividad de limpieza doméstica.

Basuras que no caben en los contenedores. / PP

A esta situación se suma, según el PP, el mal funcionamiento del sistema de recogida puerta a puerta. Afirman que con frecuencia, al día siguiente de depositar las bolsas según el calendario establecido, las calles aparecen con residuos esparcidos, bolsas rotas y suciedad acumulada. Esta imagen, aseguran, desincentiva el reciclaje y transmite una sensación de abandono que consideran injustificada.

Los populares también denuncian la existencia de diferencias entre zonas del municipio. Mientras algunos vecinos sufren contenedores desbordados y acumulación de residuos en la vía pública, otros disponen de sistemas que evitan que las bolsas queden en el suelo. “Se están creando ciudadanos de primera y de segunda en un servicio que debería ser igual para todos”, critican.

Esta problemática, añaden, está generando un creciente malestar entre los inquers, que reclaman poder reciclar en condiciones adecuadas y disfrutar de calles limpias, sin malos olores ni restos de basura.

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Por todo ello, el PP de Inca exige una mejora inmediata del servicio, con un refuerzo de las tareas de vaciado y mantenimiento tanto en la 'deixalleria' como en los distintos puntos de recogida del municipio. Asimismo, señalan que otros municipios ya han implantado soluciones eficaces que todavía no se han adoptado en Inca.