Polémica en Campanet por no renovar un acuerdo con una entidad deportiva de pacientes de cáncer de mama

El pleno del Ayuntamiento de Campanet, celebrado el pasado miércoles 10 de junio, debatió una moción presentada por el PSIB-PSOE para reconocer la labor del Club de tir amb arc Projecte Arkus y retomar las negociaciones para un nuevo acuerdo que permita a la entidad continuar utilizando el polideportivo municipal.

La iniciativa ponía en valor el trabajo del club como herramienta de rehabilitación y reintegración deportiva, destacando su carácter pionero en España. La propuesta salió adelante con los votos favorables de PSIB-PSOE, Mou Campanet y Partido Popular, que sumaron siete apoyos frente a los tres votos en contra de Més per Mallorca, formación que gobierna en minoría.

Según explican desde la citada entidad deportiva, durante el debate, la portavoz socialista, Rosa Bestard, llegó a entonar un “mea culpa” y planteó que, en caso de que el acuerdo inicial presentara algún defecto formal, este pudiera subsanarse para garantizar la continuidad del proyecto en el municipio.

Según critica la entidad, el alcalde, Guillem Rosselló mostró su rechazo a la renovación del acuerdo, cuestionando el contenido de la propuesta e "interpretando que el uso de las instalaciones debía limitarse exclusivamente a pacientes de cáncer de mama". Desde el club y los grupos proponentes se defendió que el objetivo del proyecto es integrar a personas en proceso de rehabilitación junto al resto de deportistas.

Miembros del club de tiro, en el polideportivo. / DM

El debate se tensó especialmente cuando el alcalde utilizó ejemplos que fueron calificados de inapropiados por parte de los defensores de la iniciativa, generando malestar entre los asistentes. Asimismo, se produjeron reproches sobre el tono empleado en relación con la presidenta del club durante intervenciones anteriores.

Durante el pleno también se puso de manifiesto el apoyo social con el que cuenta la entidad. Según se expuso, en apenas dos horas se recogieron cerca de un centenar de firmas en el mercado municipal en favor de la continuidad del proyecto, mientras que una campaña en línea supera ya el millar de adhesiones.

En el turno de intervenciones del público, integrantes del club solicitaron al equipo de gobierno que se abriera una vía de diálogo para garantizar la continuidad de la actividad deportiva y seguir representando al municipio en competiciones. También se recordó la colaboración previa entre el Ayuntamiento y la entidad, subrayando el reconocimiento institucional recibido en anteriores eventos.

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La sesión concluyó sin que se produjera un acercamiento entre las partes ni una respuesta concreta por parte del alcalde a las peticiones formuladas, manteniéndose la incertidumbre sobre el futuro del Club Projecte Arkus en el municipio.