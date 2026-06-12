El pleno de Binissalem insta al Govern a complementar las pensiones más bajas

El pleno del Ayuntamiento de Binissalem ha aprobado en su última sesión una propuesta presentada por el grupo Més en apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la creación de un Sistema Balear de Complemento destinado a las pensiones inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Durante el debate, la portavoz ecosoberanista, Aurora Mateu, expuso la situación de vulnerabilidad que afecta a una parte significativa de las personas pensionistas en Balears. Según datos de la Seguridad Social, el 51% de los pensionistas percibe menos de 1.000 euros mensuales, mientras que el 25% no alcanza los 720 euros y el 17% se sitúa por debajo de los 527 euros. Además, el 65% de las personas en esta situación son mujeres.

Mateu señaló que las pensiones en Balears se encuentran, de media, 120 euros por debajo de la media estatal, una realidad que atribuyó a factores como la temporalidad laboral vinculada al modelo turístico y la precariedad salarial. A ello se suma el elevado coste de vida derivado de la insularidad, lo que agrava la pérdida de poder adquisitivo de este colectivo. En este contexto, defendió la necesidad de equiparar las pensiones mínimas al SMI, fijado en 1.221 euros en 2026, como medida básica para garantizar una vida digna.

La regidora subrayó que, mientras no se produzca esta equiparación a nivel estatal, la ILP plantea la creación de un complemento autonómico de carácter social y transitorio, una medida que, según explicó, es viable dentro de las competencias del Govern balear. Para que la iniciativa pueda ser debatida en el Parlament, deberá reunir un mínimo de 7.500 firmas antes del 17 de julio de 2026.

Durante la sesión, el alcalde permitió la intervención de Pep Juárez, vecino del municipio y representante de la comisión promotora de la ILP, quien explicó el origen de la iniciativa y el proceso de recogida de firmas. Juárez destacó la buena acogida en Binissalem, donde ya se han superado las 500 firmas.

La propuesta de acuerdo incluía cinco puntos, entre ellos el apoyo institucional a la ILP, la demanda al Govern y al Parlament para su tramitación y aprobación, el reconocimiento al movimiento pensionista y el traslado del acuerdo a diversas instituciones.

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Antes de la votación, el concejal del Partido Popular Rafel Ramis solicitó que los puntos se votaran por separado, una petición aceptada por el equipo de gobierno (UxB-PSOE) y Més. El punto relativo al reconocimiento del movimiento pensionista fue aprobado por unanimidad, mientras que los demás puntos salieron adelante con los votos favorables del equipo de gobierno y Més y el voto en contra de los dos concejales del PP presentes, debido a la ausencia de la portavoz popular, Catalina María Mascaró, por motivos laborales.