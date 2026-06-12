Indignación en la oposición de Sóller contra el alcalde al ocultarles la invitación para la inauguración de un museo

La inauguración del Museo de la Sobrasada, celebrada el pasado miércoles en las instalaciones de la fábrica La Luna, ha abierto una brecha política en el Ayuntamiento de Sóller ya que el PP se “olvidó” de remitir a la oposición las invitaciones para acudir al acto.

Los partidos de la oposición (Més, Seny y PSOE) han manifestado su indignación al descubrir que las invitaciones fueron enviadas por los organizadores al consistorio aunque nunca les fueron comunicadas. Como consecuencia, los concejales de estos grupos no pudieron asistir al acto institucional que presidió la presidenta del Govern, Marga Prohens.

Según denuncian, no es un caso aislado. Afirman que, al pedir explicaciones, el gobierno municipal del PP solo ofrece "excusas vagas" y respuestas insuficientes, tanto por parte del alcalde, Miquel Nadal, como de la responsable de protocolo. Fuentes de la oposición califican lo sucedido como un hecho "muy feo", "injusto" e incluso "con mala leche", acusando al equipo de gobierno de “despreciar deliberadamente” a los grupos que no forman parte del ejecutivo.

Dos concejales de Més

A pesar de la falta de comunicación oficial, dos concejales de Més sí estuvieron presentes en la inauguración, aunque a título personal, tras haberse enterado del evento por vías externas al Ayuntamiento.

Los organizadores del Museo de la Sobrasada confirmaron a estos ediles que enviaron las invitaciones para todos los miembros del consistorio al Ayuntamiento. Sin embargo, estas nunca llegaron a sus destinatarios, un error que ha encendido a la oposición, que ahora exige responsabilidades y una explicación clara sobre qué falló en la cadena de comunicación.

Este incidente se produce apenas un día después de que el museo abriera sus puertas con la presencia de las principales autoridades de las Islas Baleares. La oposición en bloque ha denunciado que se ha convertido en habitual que el PP vete a los partidos de la oposición a actos institucionales u organizados por el ayuntamiento al no remitirles invitación alguna.