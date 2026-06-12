Inca ejecuta diversos proyectos estratégicos y transformadores con fondos europeos

El Ayuntamiento de Inca ha organizado este viernes una visita institucional para dar a conocer varios proyectos ejecutados en el municipio gracias a la financiación de los fondos europeos NextGenerationEU. La jornada ha contado con la asistencia del alcalde de Inca, Virgilio Moreno; la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez; el director general de Turismo, Miguel Ángel Rosselló; el director de la AETIB, Pere Joan Planas; así como otros representantes institucionales y miembros de la corporación municipal.

Durante el recorrido se han visitado tres actuaciones emblemáticas que, según el Consistorio, "ejemplifican el compromiso de Inca con la sostenibilidad, la transición energética y la adaptación al cambio climático", financiados con fondos europeos. En concreto, el encuentro ha permitido ver y conocer el estado y los resultados del proyecto de la nueva pérgola fotovoltaica del Palacio Municipal de Deportes, las mejoras de accesibilidad y eficiencia energética realizadas en el Museu del Calçat i de la Indústria y el proyecto de mitigación del cambio climático desarrollado en el Parque del Serral de ses Monges.

El Museu del Calçat i de la Indústria ha sido otra de las paradas durante la visita de este viernes. / Ajuntament

“En Inca hemos demostrado que los fondos europeos son una oportunidad extraordinaria para acelerar proyectos que contribuyen a transformar nuestra ciudad y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Hemos sido capaces de gestionar estos recursos con eficacia y convertirlos en proyectos útiles, sostenibles y con impacto directo sobre nuestro municipio», ha destacado el alcalde de Inca, Virgilio Moreno.

La visita ha comenzado en el Palau Municipal d'Esports, donde se ha ejecutado una reforma integral del acceso principal que incorpora una nueva pérgola fotovoltaica destinada a la autoproducción eléctrica. Esta actuación, con una inversión total de 960.830,96 euros, contribuye a reducir el consumo energético del equipamiento deportivo y refuerza la apuesta municipal por las energías renovables.

Posteriormente, la delegación se ha desplazado al Museu del Calçat i de la Indústria para conocer las actuaciones de modernización que se han desarrollado, con una inversión de más de 200.000 euros. El proyecto ha incluido la mejora de la accesibilidad del edificio, la renovación del alumbrado con tecnología LED y la ampliación de la instalación fotovoltaica de autoconsumo, lo que permite avanzar hacia un equipamiento cultural más inclusivo y eficiente.

Imagen de uno de los proyectos ejecutados en el parque del Serral de ses Monges. / Ajuntament

Por último, la jornada ha acabado en el Parque del Serral de ses Monges, donde se ejecutó un proyecto de rehabilitación sostenible y adaptación al cambio climático valorado en 356.480,03 euros. Las actuaciones han contemplado la creación de itinerarios accesibles y sostenibles, la plantación de especies autóctonas, la recuperación de bancales y zonas agrícolas, la construcción de una laguna naturalizada y la implantación de sistemas de riego eficientes. El objetivo de esta intervención es reforzar el papel del parque como principal pulmón verde de la ciudad.

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Además de estas actuaciones, Inca ha impulsado de forma paralela otras iniciativas financiadas con fondos NextGenerationEU. En conjunto, el municipio ha logrado captar más de 5 millones de euros procedentes de los fondos europeos, que han permitido al Consistorio desarrollar proyectos estratégicos alineados con los objetivos de transición ecológica, transformación digital y cohesión social marcados por la Unión Europea.