El Govern recupera la ayuda que concedió a Damm por mantener la actividad de Agama

Fuentes de la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente han confirmado que el ejecutivo ha recuperado la ayuda de 1,1 millones de euros que se había concedido a la empresa catalana Damm por mantener la actividad industrial de la firma mallorquina Agama. Cabe recordar que, una vez se conocieron las intenciones de Damm de cerrar la emblemática empresa lechera a principios del presente año 2026, el Govern anunció que tenía intención de exigir la devolución de la ayuda económica que se concedió antes de que la empresa comunicara a los trabajadores que adelantaría el cierre definitivo de Agama.

El conseller Joan Simonet dijo entonces que esta subvención se otorgó para implementar un plan de modernización que ejecutó y cobró a finales de 2024, pero a cambio de esta ayuda económica, la empresa Damm tenía la obligación de mantener la actividad de Agama durante otros cinco años, una condición que finalmente no se cumplió.

Cuando el cierre ya era inamovible, el Govern inició el proceso para que Damm reintegrara la ayuda económica y finalmente se ha resuelto a favor de los intereses del ejecutivo autonómico. Fuentes del departamento de Agricultura han confirmado que se requirió a la empresa la devolución del citado importe de 1,1 millones y no han alegado la solicitud. La subvención se dividía en tres cantidades diferentes: 600.735, 72 euros con cargo a la línea FEADER, 372.909,54 euros con cargo a los propios presupuestos del departamento autonómico, y 159.818,37 con cargo al Estado español.

Además de esta cantidad de 1,1 millones de euros finalmente recuperada por el Govern, también se tramitó una ayuda de tres millones a la que Damm acabó renunciando.

El cierre de Agama supuso un mazazo muy importante al sector ganadero mallorquín. Los intentos del Govern para evitar el cierre de la histórica empresa mallorquina no llegaron a buen puerto. Entre ellos, figuraba la creación de una empresa púlbico-privada con la participación de los ganaderos que suministraban la leche a Damm, aunque estos finalmente rechazaron adherirse a la propuesta.

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El pasado mes de marzo, el Govern no escatimó críticas hacia el grupo Damm, al que acusó de “engañar” tanto a la administración autonómica como a los ganaderos y trabajadores de Agama. Entonces, la presidenta Marga Prohens aseguró que revocarían la declaración de interés autonómico que había sido solicitada por la empresa y concedida en diciembre de 2023.