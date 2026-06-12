El Ayuntamiento de Manacor confía en frenar la macrogranja avícola si no supera los informes técnicos

La macrogranja proyectada de dos naves y 80.000 gallinas ponedoras que la empresa Avícola Son Perot quiere construir en Son Brau, en el municipio de Manacor, se encontrará con la oposición de los vecinos de la zona más próxima, Son Talent, y posiblemente también con informes desfavorables de distintos departamentos del Ayuntamiento de Manacor.

El pasado 28 de mayo saltó la noticia sobre la construcción de una granja avícola, cuyo proyecto fue publicado en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB), donde se dieron a conocer los primeros detalles arquitectónicos y medioambientales.

«El mismo día que el proyecto se hizo público fue cuando entró en el Ayuntamiento de Manacor», explica el alcalde, Miquel Oliver, quien reconoce que hasta entonces el Consistorio no tenía constancia de la iniciativa. Ahora que el expediente también ha sido registrado en el Ayuntamiento, deberá pasar por diferentes áreas municipales para la elaboración de los correspondientes informes técnicos. «No solo Urbanismo, sino también Medio Ambiente, Movilidad o Policía», añade Oliver.

Los técnicos municipales también deberán determinar cuál será el consumo de agua de esta macrogranja y si resulta viable desde el punto de vista de la suficiencia hídrica o de una posible sobreexplotación de los acuíferos. «El Govern nos ha impedido sacar adelante varios proyectos por este motivo. Sería extraño que ahora hubiese agua suficiente», apunta el alcalde.

Otra posible dificultad radica en las dimensiones de los caminos rurales que dan acceso a la finca, así como en su titularidad y en si son adecuados para el tránsito de camiones y vehículos de gran tonelaje.

A ello se suman las molestias por olores que podría generar una explotación de estas características. La gallinaza, es decir, los excrementos de las gallinas, lleva años siendo una fuente recurrente de malos olores en Manacor. De hecho, dos o tres veces al año se hace patente el malestar ciudadano por los fuertes olores que alcanzan el núcleo urbano cuando estos residuos se mezclan con la tierra para utilizarlos como fertilizante.

Pese a todo ello, el Ayuntamiento de Manacor reconoce que la decisión final no depende de la institución municipal y que los informes técnicos que se elaboren no serán vinculantes para la resolución que adopte el Govern.

Características del proyecto

La sociedad Avícola Son Perot S.A. pretende construir una nueva explotación avícola destinada a la producción de huevos en una parcela situada en el término municipal de Manacor, cerca de la urbanización de Son Talent y junto a la carretera Ma-3322.

Hace dos semanas se publicó en el BOIB el estudio de impacto ambiental, en el que se especifica que la explotación estará formada por dos naves de gallinas ponedoras con capacidad para 40.000 animales cada una. La capacidad total prevista será, por tanto, de 80.000 gallinas.

El suelo urbano residencial más próximo es la zona de Son Talent, situada en las afueras de Manacor y a una distancia de 4.435 metros de las instalaciones ganaderas proyectadas. La distancia al núcleo urbano de Manacor será de 5.560 metros, mientras que Petra se encuentra a 5.820 metros y Ariany a 6.610 metros.

Según la documentación, el proyecto cumple con la distancia legal mínima exigida respecto al suelo urbano residencial, que no puede ser inferior a 4.000 metros desde las naves de animales o las instalaciones complementarias, como el estercolero.

La explotación también respetaría una separación superior a los 500 metros respecto de cualquier otra granja avícola existente o de instalaciones que puedan representar un riesgo higiénico-sanitario, como industrias cárnicas, mataderos, cementerios de animales o instalaciones de tratamiento de estiércol.

En cuanto a los accesos y las infraestructuras de comunicación, la vía más cercana es la carretera Ma-3322, situada aproximadamente a un kilómetro del emplazamiento previsto para las nuevas construcciones.