Alaró renovará todo el alumbrado público con tecnología LED por más de 618.000 euros

El Ayuntamiento de Alaró ha adjudicado a la empresa Edison Next Spain, SLU las obras de renovación integral de las instalaciones de alumbrado exterior del municipio por un importe de 618.133,87 euros, IVA incluido. La oferta presentada por la empresa ha sido la mejor valorada dentro del procedimiento de licitación pública.

La actuación supondrá una transformación completa del alumbrado municipal y permitirá avanzar hacia un modelo más eficiente, sostenible y adaptado a las necesidades actuales del municipio. El proyecto prevé la sustitución de las luminarias existentes por nuevos equipos LED de alta eficiencia energética, así como la renovación de soportes y elementos auxiliares, mejoras puntuales en las infraestructuras actuales y la implantación de un sistema de telegestión punto a punto.

Este sistema permitirá controlar, regular y supervisar el alumbrado público en tiempo real, lo que facilitará una gestión más eficiente del servicio. Además, se actuará sobre los nueve centros de mando existentes y se realizarán las comprobaciones fotométricas necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

La iniciativa se enmarca en el Programa de Ayudas para Proyectos Singulares de Renovación de las Instalaciones de Alumbrado Exterior Municipal, impulsado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE, y financiado a través del Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

Necesidades específicas

El proyecto fue diseñado a partir de un estudio lumínico detallado con el objetivo de adaptar la iluminación a las necesidades específicas de cada zona del pueblo. Desde el Ayuntamiento ya se destacó, en el momento de la presentación de la actuación, que la renovación permitirá reducir el consumo energético, disminuir las emisiones de CO₂, mejorar la calidad de la iluminación de calles y plazas y reforzar la seguridad y la fiabilidad de la red eléctrica municipal.

El alcalde de Alaró, Llorenç Perelló, ha subrayado la importancia de esta inversión para el futuro del municipio. “Hablamos de una de las inversiones más relevantes de los últimos años en materia de modernización de los servicios públicos municipales. Esta renovación nos permitirá reducir de forma muy significativa el consumo energético y los costes asociados, al mismo tiempo que mejoraremos la calidad de la iluminación de nuestras calles y plazas”, ha señalado.

Por su parte, el concejal de Contratación, Andreu Homar, ha destacado que el proyecto representa “una apuesta clara por la sostenibilidad, la eficiencia energética y la innovación”. Homar ha añadido que la incorporación de tecnología de última generación permitirá “gestionar mejor el servicio, reducir las emisiones contaminantes y ofrecer una mejor calidad de vida a los vecinos”. Además, ha remarcado que la actuación se ejecutará aprovechando una línea de financiación que permite desarrollar un proyecto de gran alcance “sin comprometer la capacidad inversora del Ayuntamiento”.

Las obras se llevarán a cabo de manera progresiva con el objetivo de minimizar las afecciones a la vía pública y garantizar la continuidad del servicio durante el desarrollo de los trabajos.