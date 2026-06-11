Veinte barcas vigilarán posibles daños sobre la posidonia en Balears

El Govern ha puesto en marcha una nueva temporada del Servicio de Vigilancia de la Posidonia, con el objetivo de prevenir los fondeos sobre Posidonia oceanica y reforzar la conservación del principal ecosistema marino del archipiélago, que concentra cerca de 650 km² de praderas, aproximadamente la mitad de toda la superficie existente en España.

Así, entre el 1 de junio y el 10 de octubre, un total de 20 embarcaciones ya operan en Balears bajo la gestión del Institut Balear de la Naturaleza (IBANAT), que depende de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural. El servicio se distribuye territorialmente con seis embarcaciones en Mallorca, cinco en Formentera, cuatro en Ibiza y cinco en Menorca. En este último caso, el Consell Insular de Menorca aporta una embarcación y, además, se vuelve a contar con el apoyo de la embarcación del Parque Natural de S’Albufera des Grau.

El conseller Joan Simonet ha destacado que «el dispositivo trabaja de manera coordinada con los consejos insulares, parques naturales, reservas marinas, agentes de medio ambiente del Govern, Guardia Civil y otras administraciones competentes». Además de las tareas de vigilancia, ha apuntado Simonet, el servicio lleva a cabo acciones de seguimiento ambiental, censos de aves marinas, tareas de atención a fauna marina y actividades de sensibilización dirigidas al sector náutico y a la ciudadanía.

Para mejorar la eficacia del dispositivo, el conseller ha explicado que «se han incorporado herramientas tecnológicas como el sistema AIS, desarrollado conjuntamente con el SOCIB, que permite optimizar la planificación de las patrullas y anticipar situaciones de riesgo. También se han implementado aplicaciones cartográficas que facilitan a los navegantes la identificación de zonas aptas para el fondeo».

Una agente medioambiental del Govern observa los movimientos de una embarcación. / Caib

En la misma línea, la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha expuesto que «la tarea principal del dispositivo es informar, asistir y concienciar a los navegantes para evitar impactos sobre las praderas de posidonia, un hábitat prioritario protegido por la Unión Europea y clave para la salud del Mediterráneo por su función en la producción de oxígeno, la captura de carbono azul, la mejora de la calidad del agua y la protección del litoral frente a la erosión».

Noticias relacionadas

Cabe recordar que el Servicio finalizó la temporada 2025 con 181.468 actuaciones, un incremento del 40 % respecto del año anterior, y con la detección de un 6,4 % de fondeos irregulares, la cifra más baja registrada desde su creación. Formentera continúa siendo el área con menos incidencias, mientras que zonas como la bahía de Sant Antoni, Porroig y Talamanca, así como puntos de Mallorca, como Calvià, Andratx y Alcanada, concentran una mayor presión náutica.