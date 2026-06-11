Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio MagalufIncendio hospital de ManacorEtihad en MallorcaLe SennePremis Diario de Mallorca
instagramlinkedin

Medio Ambiente

Veinte barcas vigilarán posibles daños sobre la posidonia en Balears

En Mallorca serán seis las embarcaciones que velarán por la protección de esta planta marina clave para el ecosistema mediterráneo

Una imagen del servicio de vigilancia del Govern.

Una imagen del servicio de vigilancia del Govern. / Caib

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Part Forana

Inca

El Govern ha puesto en marcha una nueva temporada del Servicio de Vigilancia de la Posidonia, con el objetivo de prevenir los fondeos sobre Posidonia oceanica y reforzar la conservación del principal ecosistema marino del archipiélago, que concentra cerca de 650 km² de praderas, aproximadamente la mitad de toda la superficie existente en España.

Así, entre el 1 de junio y el 10 de octubre, un total de 20 embarcaciones ya operan en Balears bajo la gestión del Institut Balear de la Naturaleza (IBANAT), que depende de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural. El servicio se distribuye territorialmente con seis embarcaciones en Mallorca, cinco en Formentera, cuatro en Ibiza y cinco en Menorca. En este último caso, el Consell Insular de Menorca aporta una embarcación y, además, se vuelve a contar con el apoyo de la embarcación del Parque Natural de S’Albufera des Grau.

El conseller Joan Simonet ha destacado que «el dispositivo trabaja de manera coordinada con los consejos insulares, parques naturales, reservas marinas, agentes de medio ambiente del Govern, Guardia Civil y otras administraciones competentes». Además de las tareas de vigilancia, ha apuntado Simonet, el servicio lleva a cabo acciones de seguimiento ambiental, censos de aves marinas, tareas de atención a fauna marina y actividades de sensibilización dirigidas al sector náutico y a la ciudadanía.

Para mejorar la eficacia del dispositivo, el conseller ha explicado que «se han incorporado herramientas tecnológicas como el sistema AIS, desarrollado conjuntamente con el SOCIB, que permite optimizar la planificación de las patrullas y anticipar situaciones de riesgo. También se han implementado aplicaciones cartográficas que facilitan a los navegantes la identificación de zonas aptas para el fondeo».

Una agente medioambiental del Govern observa los movimientos de una embarcación.

Una agente medioambiental del Govern observa los movimientos de una embarcación. / Caib

En la misma línea, la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha expuesto que «la tarea principal del dispositivo es informar, asistir y concienciar a los navegantes para evitar impactos sobre las praderas de posidonia, un hábitat prioritario protegido por la Unión Europea y clave para la salud del Mediterráneo por su función en la producción de oxígeno, la captura de carbono azul, la mejora de la calidad del agua y la protección del litoral frente a la erosión».

Noticias relacionadas

Cabe recordar que el Servicio finalizó la temporada 2025 con 181.468 actuaciones, un incremento del 40 % respecto del año anterior, y con la detección de un 6,4 % de fondeos irregulares, la cifra más baja registrada desde su creación. Formentera continúa siendo el área con menos incidencias, mientras que zonas como la bahía de Sant Antoni, Porroig y Talamanca, así como puntos de Mallorca, como Calvià, Andratx y Alcanada, concentran una mayor presión náutica.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • posidonia
  • Balears
  • daños
  • Menorca
  • Formentera
  • Mallorca
  • Gestión forestal
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Unos vecinos descubren entre la maleza el pasado islámico y talayótico de Esporles: «La gente sólo veía un montón de piedras»
  2. Sineu estrena la nueva ordenanza que permite aparcar frente a los vados
  3. Hipercentro celebra sus primeros 40 años con el estreno de nuevas instalaciones
  4. La nueva vida del Castell d’Alaró: bienestar, cultura y el reto de no quedarse sin agua
  5. Tres donadas toman el relevo en el Castell d’Alaró para preservar su esencia
  6. Indignación por una nueva barrera en el camí de sa Roca, símbolo de la lucha por las vías públicas en Manacor
  7. Can Picafort conmemora el 115 aniversario de su creación legal con una conferencia
  8. La fiesta del Rocío de Santa Ponça abandona la pinada y se celebrará en un aparcamiento municipal

Veinte barcas vigilarán posibles daños sobre la posidonia en Balears

Veinte barcas vigilarán posibles daños sobre la posidonia en Balears

Malestar vecinal en Alcúdia por los sondeos del segundo cable en fincas privadas del entorno de Maristany

Malestar vecinal en Alcúdia por los sondeos del segundo cable en fincas privadas del entorno de Maristany

"La macrogranja avícola afectará a la salud física y mental de todo Manacor"

"La macrogranja avícola afectará a la salud física y mental de todo Manacor"

Alternativa exige la retirada del nombre del falangista Ruiz de Alda de una calle de Cala Sant Vicenç

Alternativa exige la retirada del nombre del falangista Ruiz de Alda de una calle de Cala Sant Vicenç

Un estudio sobre los usos lingüísticos en Esporles revela que el catalán está presente en “seis de cada diez conversaciones” del municipio

La Luna inaugura el primer Museo de la Sobrasada de Mallorca coincidiendo con su 125 aniversario

La Luna inaugura el primer Museo de la Sobrasada de Mallorca coincidiendo con su 125 aniversario

Calvià permitirá a los locales cerrar más tarde durante algunos partidos del Mundial

Calvià permitirá a los locales cerrar más tarde durante algunos partidos del Mundial

Conciertos, visitas y gastronomía por los 15 años de la Serra como patrimonio de la Unesco

Conciertos, visitas y gastronomía por los 15 años de la Serra como patrimonio de la Unesco
Tracking Pixel Contents