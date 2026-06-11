"La macrogranja avícola afectará a la salud física y mental de todo Manacor"

"Pedimos al Ayuntamiento de Manacor y al Govern que frenen esta aberración que, entre otras cosas, producirá 8 toneladas de estiércol diario. Cuando llueva intoxicarán todos los acuíferos que lleguen a la ciudad", denunció ayer miércoles Sílvia Llull, una de las afectadas por la macrogranja de 80.000 gallinas que la empresa Avícola Son Perot quiere construir en la finca manacorina de Son Brau.

Más de 150 personas llenaron el Espai Na Camel·la en la reunión informativa en contra del proyecto convocada por la futura plataforma de oposición vecinal. "Nos constituiremos pronto y activaremos las redes sociales para que todo el que quiera nos pueda apoyar, y para organizar futuras acciones". Por el momento ya ha comenzado una recogida de firmas (con hojas en el Bar Mallorquí y Calvalcan) y la redacción de alegaciones a un proyecto que desde el pasado 28 de mayo está en exposición pública.

La sociedad Avícola Son Perot S.A. pretende llevar a cabo la construcción de una nueva explotación avícola de producción de huevos en una parcela situada en el término municipal de Manacor, cerca de la zona residencial de Son Talent, siguiendo la carretera Ma-3322.

Algunos de los vecinos afectados que intervinieron en la reunión. / S. Sansó

Hace dos semanas se publicó en el BOIB el estudio de impacto ambiental en el que se especifica que la explotación avícola estará formada por dos naves de gallinas ponedoras, con una capacidad de 40.000 gallinas por nave. Por tanto, la capacidad total prevista para la nueva explotación será de 80.000 gallinas.

Javier Jara, viticultor y vecino de Son Brau, recuerda que la zona es "muy rica en especies endémicas de Mallorca; hay una variedad de aves increíble de entre 40 y 50 diferentes, además de los mamíferos que todavía quedan". La finca de Jara, además, cede desde 1979 la servidumbre de paso del camino que conduce, entre otros lugares, a Son Brau. "Un camino que tiene curvas peligrosas, con mala visibilidad y que por nada está preparado para que pasen ni camiones ni vehículos pesados como los que transportan gallinas".

Vecinos demasiado cercanos

El suelo urbano de uso residencial más cercano a la explotación es la zona residencial de Son Talent, situada en las afueras de Manacor y a una distancia de 4.435 metros de las instalaciones ganaderas previstas. La distancia hasta el casco urbano de Manacor es de 5.560 metros, mientras que hasta el casco urbano de Petra es de 5.820 metros y hasta el de Ariany es de 6.610 metros.

Pero según explica el agricultor y vecino, Xavier Coll, “son muchas más las personas que vivimos en casas diseminadas en este radio de menos de 4 kilómetros, algunos muy cerca”. De hecho, los padres de Sílvia Llull viven a solo 170 metros de distancia de la macrogranja proyectada. "Esto afectará a la salud física y mental de muchos de quienes estamos en la zona y en todo Manacor, no sólo por los olores, sino por la posible contaminación del agua o el ruido de las turbinas durante 24 horas".

"La gallinaza además de los malos olores, también cambiará el ph de la tierra, porque también va mezclada con cadáveres. El proyecto prevé 2.400 cadáveres al año, un dato falso y engañoso, porque en el momento que haya cualquier enfermedad, será mucho mayor", dice Llull.

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En la reunión informativa también asistieron algunas concejalas del equipo de gobierno del ayuntamiento de Manacor, técnicos o la abogada Xisca Mas, que ha advertido del posible "fraude de ley que supone la separación del proyecto en dos naves de 40.000 gallinas para evitar estar a 6 kilómetros como mínimo, que es lo que dicta la ley por una macro".