Un estudio sobre los usos lingüísticos en Esporles revela que el catalán está presente en “seis de cada diez conversaciones” del municipio

El catalán continúa siendo la lengua mayoritaria en las conversaciones cotidianas de Esporles. Así lo concluye el estudio sobre los usos lingüísticos de la población elaborado por Plataforma per la Llengua por encargo del Ayuntamiento, que revela que el 64,2% de las conversaciones observadas en las calles del municipio se realizan en catalán, frente al 27,3% en castellano y el 8,5% en otras lenguas.

Los resultados del estudio se presentaron este miércoles en el salón de actos de Sa Fàbrica, en el cual participaron el alcalde de Esporles, Josep Ferrà; la concejala de Participación Ciudadana y Política Lingüística, Catalina Rosselló; y el responsable del área de Estudios y Proyectos de Plataforma per la Llengua, Pau Jordana.

El estudio se ha llevado a cabo mediante la observación de 1.115 conversaciones en distintos puntos del municipio entre el 21 de febrero y el 15 de marzo. El análisis muestra un panorama positivo para el catalán, especialmente entre los niños y las personas mayores de 65 años, donde el uso de la lengua supera el 70% y el 80%, respectivamente.

Sin embargo, el informe también señala algunos retos. Entre la población adolescente y juvenil se detecta una disminución del uso del catalán y un aumento de las conversaciones en castellano, una tendencia que los investigadores consideran importante “seguir de cerca”. Además, en zonas vinculadas al comercio, la restauración y la presencia de residentes o visitantes extranjeros también se observa una menor presencia de la lengua catalana.

Entre las principales líneas de actuación propuestas, se encuentran reforzar los espacios de socialización en catalán entre los jóvenes, facilitar la incorporación de los nuevos residentes a la comunidad lingüística y minimizar el impacto que la presión turística puede tener sobre el uso cotidiano de la lengua.

Ferrà ha subrayado la importancia de que otros municipios de Mallorca sigan el ejemplo de Esporles y apuesten por conocer la realidad lingüística de sus vecinos. “En los últimos años se han hecho pocos estudios de usos lingüísticos del catalán en Mallorca y tenemos que fomentar que las administraciones instauren herramientas para mejorar la presencia de la lengua catalana en la isla”, ha afirmado.