Memoria democrática
Alternativa exige la retirada del nombre del falangista Ruiz de Alda de una calle de Cala Sant Vicenç
La vía dedicada a esta figura del fascismo está ubicada al inicio del camino de Coves Blanques, construido por presos republicanos condenados a trabajos forzados
El partido Alternativa per Pollença exige al equipo de gobierno el cumplimiento inmediato de la Ley de Memoria Democrática y la retirada definitiva del nombre de Julio Ruiz de Alda de la calle situada en Cala Sant Vicenç, al inicio del camino de Coves Blanques.
La formación progresista, hoy sin representación plenaria, recuerda que Ruiz de Alda no fue un "fascista cualquiera", sino uno de los fundadores de Falange Española, organización clave en el aparato ideológico y político que sustentó la dictadura franquista.
A su entender, el mantenimiento de esta denominación supone un "claro incumplimiento de la legislación vigente" y resulta especialmente grave en este caso, ya que la vía da acceso al camino de Coves Blanques, construido con trabajo forzado de presos republicanos. En esta zona, además, hay un monumento dedicado a las víctimas republicanas que ha sido vandalizado en más de una ocasión.
Alternativa considera que este camino debería servir para "recordar, dignificar y reparar la memoria de las personas que sufrieron represión, prisión, humillación y explotación durante el franquismo", y no para perpetuar el reconocimiento público de figuras vinculadas al fascismo.
La Ley estatal de Memoria Democrática es "clara", según recuerda la formación, ya que obliga a las administraciones públicas a retirar del espacio público cualquier elemento, símbolo o denominación que suponga exaltación de la dictadura, sus dirigentes o las organizaciones que la sostuvieron.
"No se trata de borrar la historia, sino de hacer justicia con ella", apunta Alternativa. El nomenclátor urbano representa reconocimientos públicos, y una institución democrática "no puede seguir honrando a personas vinculadas al fascismo ni a estructuras que apoyaron el régimen franquista".
Desde Alternativa per Pollença reiteran la exigencia de retirar de forma inmediata el nombre de Ruiz de Alda. El equipo de gobierno no puede seguir eludiendo su responsabilidad. "Cumplir con la Ley de Memoria Democrática no es una opción: es una obligación legal, política y moral", añaden.
"Nuestro municipio debe dejar de honrar nombres vinculados al fascismo y situar en el centro la dignidad de las víctimas, la defensa de la democracia y la memoria de todas aquellas personas que sufrieron la represión", concluye Alternativa.
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