Sineu estrena la nueva ordenanza que permite aparcar frente a los vados

La nueva ordenanza fiscal que regula la tasa por entrada de vehículos y la reserva de espacios en la vía pública, aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Sineu a finales del pasado mes de marzo, ha entrado en vigor este martes después de su publicación en el boletín oficial de la comunidad autónoma. La nueva normativa sustituye a la vigente desde 2010 y tiene el objetivo de adaptarse a la realidad actual del municipio.

La modificación, aprobada definitivamente tras no recibir alegaciones durante el periodo de exposición pública, entra en vigor con el objetivo de ordenar el uso del espacio público y mejorar la gestión municipal de autorizaciones como los vados permanentes, las zonas de carga y descarga o las reservas para taxis.

Uno de los argumentos que justifican la aprobación de la ordenanza es el acelerado crecimiento poblacional de Sineu, que ha pasado de 3.520 habitantes en 2009 a los 4.537 registrados a fecha del uno de enero de 2025, lo que genera una “mayor presión sobre el espacio público y sobre los diferentes usos de la vía pública”.

Entre las principales novedades, la ordenanza introduce la figura del vado con regulación especial (GARE), que permite facilitar las maniobras de entrada y salida de vehículos mediante una señalización específica, así como un sistema más detallado de autorizaciones y control del estacionamiento vinculado a estos accesos.

El GARE precisará de una licencia para que el propietario del vado pueda estacionar delante de esta reserva de aparcamiento, una inicitiva que ya han adoptado diversos municipios de Mallorca con el objetivo de ganar espacios para aparcar. La ordenanza aclara que la concesión de este permiso no habilita al titular para disponer de todo el espacio necesario para estacionar su vehículo, sino que solo estará disponible para ello el segmento de la vía delimitado por el acceso a su cochera, así como la zona situada frente a esta, señalizada para facilitar la maniobra de entrada y de salida.

Tarifas

La normativa también actualiza las tarifas, que no se revisaban desde hace más de una década. Así, se establece un módulo general de 50 euros anuales por vado de hasta cuatro metros, con incrementos en función del número de plazas o la longitud del espacio ocupado. En el caso de cocheras con varias plazas las tarifas serán de 65 euros (de cuatro a seis plazas), 85 euros (siete o ocho plazas) o 105 euros (nueve o más plazas).

En el caso de reservas para uso comercial o industrial, las cuotas pueden alcanzar los 95 euros por metro lineal anual, en función del tipo de ocupación.

El texto regula además las condiciones para la creación de zonas de carga y descarga, que deberán responder a criterios de ordenación del tráfico y necesidades justificadas, y establece que estos espacios no podrán utilizarse como aparcamiento más allá del tiempo estrictamente necesario para realizar las operaciones.