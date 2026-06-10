Marratxí renueva sus tres piscinas con una inversión de más de 650.000 euros

El Ayuntamiento de Marratxí ha finalizado esta semana las obras de renovación integral de sus tres piscinas municipales, una actuación que permitirá modernizar unos equipamientos clave para el ocio, el deporte y la convivencia durante la temporada de verano.

Los trabajos han concluido coincidiendo con la apertura de las instalaciones, prevista para este viernes 12 de junio, y han supuesto una inversión total de 652.855 euros.

La intervención ha incluido dos actuaciones principales. Por un lado, se ha modificado la profundidad de los vasos, fijando un máximo de 170 centímetros, con el objetivo de optimizar el consumo de agua y reducir el volumen necesario tanto para el llenado como para el mantenimiento. Por otro, se han sustituido completamente los sistemas de depuración —incluyendo filtros, motores y cloradores— que habían quedado obsoletos y provocaban incidencias frecuentes.

Gracias a esta renovación, las piscinas podrán mantenerse llenas durante todo el año, evitando el vaciado anual y contribuyendo así a un uso más eficiente y sostenible de los recursos hídricos.

El alcalde, Jaume Llompart, ha destacado que “esta actuación era necesaria después de muchos años sin una renovación integral”, subrayando que no solo se mejora el servicio a los vecinos, sino que también se avanza en sostenibilidad y eficiencia. En la misma línea, el concejal de Deportes, Juan Antonio Estarellas, ha puesto en valor el papel de estas instalaciones como espacio para cursos, actividades acuáticas y promoción de hábitos saludables.

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Las piscinas municipales de sa Cabana, Pòrtol y Pla de na Tesa permanecerán abiertas durante toda la temporada de verano en horario de 10 a 21 horas, con acceso mediante entradas diarias o abonos y una oferta de actividades para todas las edades.