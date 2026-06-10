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Transporte público

La línea de bus entre Cala Pi y Tolleric será reforzada a partir del lunes

La incorporación de un vehículo adicional ha permitido incrementar frecuencias en las líneas que conectan este núcleo con el litoral de Llucmajor y Palma

Un bus de la línea 505 que conecta Cala Pi y Tolleric, en Llucmajor.

Un bus de la línea 505 que conecta Cala Pi y Tolleric, en Llucmajor. / Caib

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Redacción Part Forana

Llucmajor

A partir del lunes 15 de junio, los usuarios de la línea 505 Cala Pi–Tolleric contarán con un servicio reforzado en las primeras horas de la mañana gracias a la entrada en vigor de un nuevo horario que amplía las frecuencias de la ruta. Esta actuación del Consorci de Transports de Mallorca se suma a las mejoras implementadas a principios de mes tanto en esta línea como en la 504 Tolleric–Palma, con el objetivo de facilitar la movilidad de los residentes y trabajadores de la zona.

El nuevo horario de la línea 505 incorpora dos nuevas expediciones por sentido. Desde Cala Pi, las nuevas salidas serán a las 6,50 horas y a las 7,40 horas, mientras que desde Tolleric se añadirán servicios a las 7,30 horas y a las 8,20 horas. "Con estas actuaciones, se facilita el acceso a los puestos de trabajo y a otros destinos habituales durante las primeras horas del día, a la vez que se mejoran las conexiones entre Tolleric, los núcleos costeros de Llucmajor y Palma", subraya el Govern.

Las mejoras han sido posibles gracias a la incorporación de un vehículo adicional al servicio que opera en la zona de Tolleric. Esta ampliación de flota ya permitió, el 1 de junio, incrementar la oferta de la línea 505 con tres nuevas expediciones de ida y dos de vuelta, así como reforzar la línea 504 Tolleric-Palma con cinco nuevas expediciones por sentido.

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"El incremento del servicio consolida las mejoras que el transporte público de la zona ha experimentado durante los últimos meses y responde a la voluntad de ofrecer una red más eficiente, accesible y adaptada a las necesidades de movilidad de la ciudadanía", concluye el ejecutivo.

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