Gran operativo policial en Calvià contra la venta de camisetas falsificadas

Calvià es escenario este miércoles de un gran operativo policial contra varias tiendas de localidades turísticas en el marco de una actuación contra la venta de productos falsificados, como camisetas de fútbol en plena época del Mundial.

En el dispositivo, participan agentes de la Guardia Civil, de la Policía Local de Calvià y de la Policía Nacional, que estarían investigando también si los trabajadores extranjeros de estos negocios tienen regularizada su situación en España.

Varios vecinos se han sorprendido este miércoles por el gran despliegue policial en el municipio, concretamente en determinadas zonas de Palmanova. Algunas de estas tiendas habrían sido precintadas por orden judicial, como lo demuestra la imagen adjunta a esta información.

Con la celebración del Mundial de Fútbol, las autoridades han constatado un aumento de las camisetas falsificadas a la venta, sobre todo en las zonas turísticas de la isla como Calvià o Platja de Palma, entre otras.