Escolares del Port de Pollença denuncian el lado oculto de la tecnología con un mural reivindicativo

Los alumnos y alumnas de 4.º A del IES Clara Hammerl, en el Port de Pollença, han participado en un proyecto educativo que ha culminado con la creación de un mural destinado a sensibilizar a la ciudadanía sobre el impacto social y ambiental del consumo de productos electrónicos.

La iniciativa, impulsada por Medicusmundi Mediterrània, ha contado con la colaboración artística del muralista Sath y de la comunicadora audiovisual Xana Elävä. El resultado es una intervención visual con un mensaje claro y directo: «Basta de consumo excesivo», con el que los jóvenes invitan a reflexionar sobre los hábitos de compra compulsiva de dispositivos tecnológicos.

El proyecto se enmarca dentro de una propuesta de Educación para la Transformación Social coordinada por Margalida Ferrer y ha contado con la implicación activa del alumnado y su tutora, Mar Villalonga. A lo largo del proceso, la idea inicial fue evolucionando hasta convertirse en una acción artística abierta a toda la comunidad educativa y al conjunto de la ciudadanía.

A través del mural, los estudiantes quieren poner el foco en las consecuencias derivadas del consumo acelerado de aparatos electrónicos, como la extracción intensiva de recursos naturales, la generación de residuos electrónicos y el impacto de estos procesos en la salud y las condiciones de vida de comunidades de todo el mundo.

Además, la iniciativa incluye la realización de un vídeo que documenta el proceso creativo y recoge las reflexiones del alumnado participante, ampliando así el alcance del mensaje más allá del propio centro educativo.

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La obra puede visitarse en la fachada del instituto y nace con la voluntad de generar debate y fomentar un consumo más consciente y sostenible. La actividad forma parte del proyecto educativo 'Construye valores: Aprendizaje-Servicio para el pensamiento crítico y la acción colectiva', desarrollado con el apoyo del Govern.