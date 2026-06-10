Deià y Puigpunyent se quedan sin la ayuda del Govern para pagar camiones cisterna de agua

La conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern ha aprobado subvenciones por un valor total de 587.269 euros para financiar los camiones cisterna de agua en aquellos municipios en estado de alerta por sequía, así como en localidades en estado de prealerta de menos de 5.000 habitantes. La convocatoria de ayudas corresponde al año pasado.

Entre esos municipios, no estarán ni Deià ni Puigpunyent, dos municipios de la Serra que han soportado los rigores de la falta de recursos hídricos y que habían presentado solicitudes para obtener 67.599 y 43.153 euros, respectivamente.El motivo de la denegación es que no presentaron un plan de gestión sostenible del agua, tal y como requería la convocatoria de la administración autonómica.

En declaraciones a este diario, el alcalde de Puigpunyent, el socialista Antoni Marí, explicó que el Ayuntamiento no tenía este plan actualizado y que ya se encuentran en el proceso de ponerlo al día, para poder optar a estas ayudas en un futuro. Indicó que es un contratiempo, pero aseguró que la administración municipal lleva tiempo costeando este servicio de abastecimiento.

En cambio, sí se han aprobado las subvenciones que habían solicitado el Ayuntamiento de Estellencs (1.690 euros); el de Banyalbufar (57.294 euros), y la Mancomunitat del Pla, que presentó una solicitud para los consistorios de Porreres y Montuïri, se lleva la mayoría de ayudas, un total de 528.285 euros.

Cabe recordar que el Govern declaró, el pasado mes de agosto, la alerta por sequía en el Pla. Los municipios que se ven afectados por esta situación de emergencia fueron Ariany, Campos, Maria de la Salut, Montuïri, Petra, Porreres, Sant Joan, Santa Margalida, ses Salines y Vilafranca de Bonany.

Por su parte, sobre la denegación de la subvención, el alcalde de Deià, Joan Ripoll, explicó que el municipio tramitó este plan de gestión hídrica y dijo que en septiembre del pasado año fue presentado ante el departamento de Recursos Hídricos del Govern para su tramitación y posterior aprobación.

Ripoll señaló que desde entonces el ayuntamiento no ha conseguido aprobar el plan. “Esperamos que el Govern nos lo apruebe o que nos diga si tiene deficiencias para poder subsanarlo y pueda entrar en vigor”, explicó el alcalde, quien confía ya disponerlo para próximas convocatorias de estas ayudas.

El ayuntamiento de Deià invirtió el pasado año 87.000 euros en sufragar los gastos derivados del uso de camiones cisterna para abastecer la red municipal de agua potable. El año anterior, la inversión dedicada fue de tan solo 1.700 euros, ya que buena parte de este gasto lo asume la concesionaria del servicio municipal de aguas.

El ayuntamiento de Deià debe aún el coste del agua con camiones del pasado año, pero Joan Ripoll aseguró que, si finalmente el Govern aprueba su plan, podrá resarcir los gastos de los ejercicios pasados en las futuras convocatorias de ayudas.

Condiciones para los beneficiarios

Como establece la resolución oficial de la Conselleria por la cual se aprueban las ayudas, los beneficiarios deberán cumplir con determinadas condiciones, como, por ejemplo, la obligación de someterse al control financiero de los órganos competentes. También deberán conservar los documentos justificativos de los fondos económicos que han recibido, entre otras obligaciones.