Conciertos, visitas y gastronomía por los 15 años de la Serra como patrimonio de la Unesco

El Consell de Mallorca ha programado más de treinta actividades entre junio y julio para conmemorar el 15 aniversario de la declaración de la Serra de Tramuntana como patrimonio mundial por la Unesco. La campaña se desarrolla bajo el lema 'Una pinzellada a la memòria. 15 anys, Patrimoni Mundial' e incluye propuestas musicales, gastronómicas, culturales, divulgativas y visitas guiadas en diferentes municipios de la Serra.

Durante la presentación, el conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, recordó que la Serra es patrimonio mundial en la categoría de paisaje cultural, «un reconocimiento que pone en valor no solo su belleza natural, sino también la relación entre las personas y el territorio a lo largo de los siglos»

Uno de los ejes de la programación será el ciclo 'La Serra en obert', que permitirá visitar empresas con el distintivo Serra de Tramuntana, explotaciones agrarias, talleres artesanales, cooperativas, viñedos y olivares. También se han previsto actividades en espacios patrimoniales como Raixa, Can Bardí, Son Vic Vell o Son Marc.

La agenda musical incluye el concierto de los Blauets de Lluc con Marco Mezquida Trio, dentro del festival 'Sons de nit'; la propuesta 'Entorn de Joan Alcover', de la Fundación Rotger Villalonga, que combinará música y poesía a partir de la obra del poeta mallorquín; el concierto 'Debon canta Suau', en Raixa, con versos de Pere Suau interpretados por Pau Debon, y el tradicional concierto de la Capella Mallorquina en el Torrent de Pareis.

El programa incorpora también actividades culturales y divulgativas, entre ellas la presentación del libro La Serra encantada. Rondalles de la Serra de Tramuntana, una mesa redonda sobre el significado de la declaración como patrimonio mundial y la exposición 'La Serra de Tramuntana, abans i després', que podrá visitarse en el Centro Cultural La Misericòrdia.

Gastrofest en Mancor de la Vall

Otra de las citas previstas será la GastroFest en la Serra, que se celebrará el 4 de julio en Mancor de la Vall. Según la programación presentada, será una feria gastronómica dedicada a los productos con Distintivo Serra de Tramuntana e incluirá degustaciones, visitas guiadas, actividades familiares, un concurso de cocina y actuaciones musicales.

El acto central de la conmemoración tendrá lugar el 2 de julio en los jardines de Alfàbia, bajo el título 'Una pinzellada a la memòria. 15 anys, Patrimoni Mundial'. La jornada incluirá música, reconocimientos y distintos momentos conmemorativos vinculados a la conservación del paisaje cultural de la Serra de Tramuntana.