Can Picafort habla con pictogramas: escolares transforman el municipio en un espacio más inclusivo

Can Picafort se ha vuelto una localidad más accesible gracias a una iniciativa pionera en Mallorca impulsada por el CEIP Vora Mar junto al CCEE La Purísima de Palma y el Ayuntamiento de Santa Margalida con la colaboración de ARASAAC, cuyos pictogramas son la base de esta iniciativa. Se trata del proyecto educativo Can Pictofort, una iniciativa de sensibilización y concienciación que busca crear entornos accesibles para todo el mundo a través de pictogramas. En este caso, el alumnado ha aprendido que “inclusión” no solo es una palabra, si no una manera de construir comunidad. Así lo explicó ayer el mestro referente de La Purísima destinado al CEIP Vora Mar. “Mi objetivo es promover un modelo más inclusivo en las escuelas ordinarias”, detalló Llorenç Perelló mientras guiaba al alumnado de sexto de primaria en la actividad final del proyecto. Se trata de una ruta para distribuir los pictogramas diseñados por los espacios públicos y establecimientos adheridos a la iniciativa. En total, una treintena de puntos de Can Picafort lucen ya estos pictogramas inclusivos. Y es que este martes los alumnos y alumnas repartieron los pictogramas en espacios como las oficinas municipales, la Policía Local, la Guardia Civil, la oficina de turismo, la Unidad Básica de Salud, la Residencia, la farmacia, distintos comercios, restaurantes, bares o estancos, entre otros.

Algunos de los pictogramas. / R.F.

“Creamos este proyecto de concienciación y sensibilización con el objetivo de lograr entornos más accesibles para todo el mundo a través de pictogramas” lLlorenç Perelló — Maestro

“Creamos este proyecto de concienciación y sensibilización con el objetivo de lograr entornos más accesibles para todo el mundo a través de pictogramas”, explicó Perelló mientras esperaban para colocar los símbolos visuales en las oficinas de la Policía Local. Además de los pictogramas, el alumnado repartió los folletos informativos entre los establecimientos, además de explicar en qué consistía la campaña. “Can Pictofort es un proyecto del CEIP Vora Mar que promueve la inclusión y la accesibilidad cognitiva con la incorporación de pictogramas en espacios públicos, comercios y servicios municipales. Los pictogramas ayudan a identificar espacios, facilitan la orientación y hacen que el entorno sea más comprensible para todas las personas. Así contribuimos a crear una sociedad más accesible, amable y respetuosa con la diversidad”, desgranó el docente.

Actividades durante todo el curso

Durante todo el curso, unos 450 alumnos han trabajado la inclusión desde la práctica, la reflexión y el contacto directo con la realidad de su entorno. A través de cuentacuentos con pictogramas, juegos inclusivos, escape rooms o cómicos inclusivos han descubierto que no todos entienden el mundo de la misma manera y que a veces una pequeña ayuda visual puede cambiar la manera de comunicarse o entender el mundo. “El valor humano es aprender inclusión practicándola”, recalcaron desde el CEIP Vora Mar. De hecho, unas de las actividades “más significativas” ha sido la ruta inclusiva por las calles del municipio. El alumnado ha recorrido distintos espacios públicos para observar qué barreras de comprensión existían. “Los niños y niñas no solo han detectado necesidades reales, sino que también han propuesto soluciones, diseñando sus propios pictogramas para los espacios que consideraban más importantes. De este modo, han pasado de ser simples participantes a convertirse en agentes activos de transformación”, remarcaron desde el centro educativo.

Un operario del Ayuntamiento ha colaborado en la instalación de los pictogramas. / R.F.

A través de la figura del maestro de referencia del Centre de Referència i Suport (CRS) , que ha sido el impulsor del proyecto, los estudiantes de TVA 2 del CCEE La Purísima han participado activamente en la preparación de los carteles con pictogramas que se han instalado en el interior de los espacios públicos y comercios del núcleo turístico, encargándose de tareas de impresión, plastificado y maquetación. “Este trabajo conjunto transmite un mensaje muy potente a toda la comunidad: la inclusión no consiste solo en ayudar, sino también en reconocer el valor y el talento de cada persona. De este modo, el proyecto contribuye a romper prejuicios y a construir una mirada más respetuosa”, señalaron los impulsores de la iniciativa.

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"La inclusión comienza cuando todas las personas pueden entender el mundo que las rodea”

«Los pictogramas que aparecen en escuelas, comercios, servicios municipales y espacios públicos no son solo adhesivos en una pared. Son el símbolo de un pueblo que ha decidido comprender que la inclusión comienza cuando todas las personas pueden entender el mundo que las rodea”, resumieron. De hecho, Llorenç Perelló quiso recalcar que pese a que Can Pictofort ha nacido en el ámbito educativo, su impacto va mucho más allá de las aulas ya que se busca convertir “Can Picafort en un entorno más accesible”. Sin ninguna duda, los pictogramas facilitan el día a día de personas con TEA, mayores, personas con deterioro cognitivo, niños pequeños o personas recién llegadas que aún no dominan la lengua. Además, en un municipio turístico y multilingüe como Can Picafort, esta señalización inclusiva ayuda también a los visitantes a identificar espacios y servicios de forma rápida y visual. Así, el proyecto refuerza “la imagen de un pueblo moderno, acogedor y comprometido con la diversidad”, demostrando que “la inclusión mejora la convivencia y la calidad de vida de toda la comunidad”.