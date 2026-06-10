Calvià permitirá a los locales alargar el cierre durante algunos partidos del Mundial

El Ayuntamiento de Calvià permitirá a los establecimientos públicos prolongar de forma excepcional su horario de cierre durante determinados partidos del Mundial de Fútbol, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio.

El alcalde Juan Antonio Amengual (PP) ha firmado un bando municipal que regula la emisión de los encuentros con el objetivo de "compatibilizar la actividad de los locales de ocio con la seguridad, la convivencia ciudadana y el descanso de vecinos y turistas".

La principal medida afecta a los partidos que comiencen dentro del horario ordinario de apertura de cada establecimiento. En estos casos, los locales no estarán obligados a detener la actividad ni a cerrar la terraza a la hora habitual si el encuentro todavía no ha terminado. Podrán prolongar el cierre hasta 15 minutos después de la finalización del partido, incluyendo una posible prórroga y la tanda de penaltis.

En cambio, si el partido empieza a la misma hora o después del horario oficial de cierre del establecimiento, el local deberá cumplir el horario fijado en su licencia ordinaria y no podrá permanecer abierto por este motivo.

La excepción horaria no se aplicará a todos los encuentros del campeonato. El bando la limita a los partidos disputados por las selecciones de España, Alemania, Inglaterra y Escocia, así como a las semifinales, la final y el partido por el tercer puesto.

El documento mantiene también normas de convivencia que ya se aplicaron durante la Eurocopa de 2024. En las terrazas y zonas exteriores, a partir de la medianoche deberá suprimirse totalmente el audio, dejando el volumen a cero. A partir de esa hora solo se podrá emitir la señal visual de los partidos.

Además, las pantallas y televisores deberán estar orientados hacia el interior de los establecimientos. El Ayuntamiento señala que esta medida busca evitar aglomeraciones en la vía pública que puedan dificultar el paso de peatones y la circulación de vehículos.

Posibilidad de aplicar sanciones

El Consistorio advierte de que el incumplimiento del bando y de las ordenanzas municipales aplicables podrá ser sancionado. Asimismo, apela a la colaboración de los titulares de los establecimientos para prevenir alteraciones de la seguridad y de la convivencia durante la celebración del Mundial.

En este sentido, recuerda que, en virtud de la ordenanza municipal de ruidos, "las personas propietarias o usuarias de receptores de radio, televisión, equipos de música, electrodomésticos, aparatos de aire acondicionado, instrumentos musicales y, en general, cualquier fuente sonora doméstica, han de instalarlos y ajustar el uso de forma que durante el funcionamiento cumplan con los límites tolerables de la buena convivencia vecinal".

Igualmente, el bando remarca que "la persona titular (de actividades que disponen de espacios abiertos en el medio ambiente exterior) es la responsable última de los ruidos ocasionados por el comportamiento de las personas que estén en el establecimiento, el local o las instalaciones durante el horario de apertura".