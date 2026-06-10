Alaró invierte 105.000 euros en mejorar la piscina municipal

El Ayuntamiento de Alaró ha finalizado las actuaciones previstas en la piscina municipal incluidas dentro del segundo lote del proyecto de dotación de zonas de sombra y mejora de infraestructuras municipales.

Las obras, que fueron adjudicadas por un importe total de 105.512 euros (IVA incluido), han permitido mejorar las zonas de sombra disponibles para los usuarios y ejecutar diversas intervenciones de mejora en el perímetro de la instalación.

En concreto, el proyecto ha incluido la mejora de la pérgola existente en la piscina municipal y diferentes actuaciones de acondicionamiento de su entorno, con el objetivo de mejorar el confort, la funcionalidad y la calidad de los espacios destinados a los usuarios durante los meses de mayor afluencia.

Esta actuación forma parte del plan municipal de mejora y ampliación de zonas de sombra en los espacios públicos del municipio, una línea de trabajo que el Ayuntamiento impulsa para adaptar las instalaciones públicas a las necesidades de la ciudadanía y a las altas temperaturas que se registran durante el verano.

Coincidiendo con la finalización de estas mejoras, este año la piscina municipal ha adelantado una semana su apertura respecto a temporadas anteriores, atendiendo las peticiones formuladas por diversos usuarios durante el año pasado y con la voluntad de ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía.

El alcalde de Alaró, Llorenç Perelló, ha destacado que «seguimos avanzando en la mejora de los equipamientos municipales para ofrecer espacios más cómodos, accesibles y adaptados a las necesidades actuales de los vecinos. La piscina municipal es una instalación muy utilizada durante el verano y estas actuaciones contribuyen a mejorar notablemente la experiencia de sus usuarios».

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Por su parte, el concejal de Deportes, Víctor Peco, ha señalado que «con la ampliación de las zonas de sombra y las mejoras ejecutadas en el recinto damos respuesta a demandas que nos habían trasladado los usuarios. Además, el adelanto de la apertura de la piscina es una muestra de la voluntad de seguir adaptando los servicios municipales a las necesidades de la población».