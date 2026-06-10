Más de 1.200 alumnos participan en un concurso escolar para fomentar el respeto ambiental

Un total de 1.230 alumnos de ocho colegios de Primaria de Mallorca han participado en la quinta edición del concurso de redacción y dibujo, a nivel escolar, que forma parte de la campaña educativa medioambiental que lleva a cabo la asociación ecologista GADMA en colaboración con la empresa CEMEX y la Fundació Guillem Cifre de Colonya. El hilo conductor de esta convocatoria siempre es concienciar a los niños y niñas en todo lo que se refiere a la preservación, protección y respeto por el entorno natural y el medio ambiente.

La entrega de premios de ambos concursos ha tenido lugar este miércoles en Can Gelabert de Binissalem. Unos premios en los que han sido presentados más de 700 dibujos y más de 500 redacciones. Al acto han asistido el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern, Joan Simonet; el director general de Recursos Hídrics y ABAQUA, Joan Calafat; el alcalde de Binissalem, Víctor Martí; La alcaldesa de Lloseta, Francisca Campins; la alcaldesa de Llubí, Magdalena Perelló; el alcalde de Selva, Joan Rotger; el alcalde de Búger, Pere Torrens; el alcalde de Campanet, Guillem Rosselló; el representante de CEMEX en Balears, Mario Román; y el portavoz de Gadma, Bernat Fiol. También han asistido docentes de los centros educativos participantes en la campaña.

Respecto a los premiados, han sido los siguientes: CEIP Es Puig (Lloseta): Xisca Garau (6º curso), premio en dibujo; Braian Selviah (6º curso), premio en redacción. Del CEIP Duran Estrany (Llubí): Núria Llompart (3r curso), premio en dibujo; Marina Carballo (5º curso), premio en dibujo; Marta Mir (6º curso), premio en redacción. Del CEIP Llorenç Riber (Campanet): Emily Zamora (5º curso), premio en redacción; Júlia Amengual (4º curso), premio en dibujo. Del CEIP Es Molins (Búger): Martí Muntaner (5º curso), premio en redacción; Joan Ordines (3r curso), premio en dibujo. Del CEIP Pedra Viva (Binissalem): David Jaume (5º curso), premio en redacción; Maria Amengual (5º curso), premio en redacción; Núria Lara (3r curso), premio en dibujo. Del CEIP Robines (Binissalem): Angelo Ugolini (5º curso), premio en dibujo; Àgueda López (6º curso), premio en redacción. Del CEIP Es Torrentet (Biniamar/Selva): Júlia Roure (3r curso), premio en dibujo; Zhoe Moreno (6º curso), premio en redacción. Y del CEIP Pare Bartomeu Pou (Algaida): Lucía Martín (4º curso), premio en redacción; Laia Busquets (4º curso), premio en dibujo.

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Cabe decir que este año también se hizo entrega de un premio a los alumnos del centro de Educación Especial Esment de Inca, con quien los voluntarios de GADMA también realizan diferentes actividades a lo largo del año. Todos los alumnos premiados recibieron una bolsa con material didáctico y libros de temática medioambiental. Finalmente, también es importante recordar que estas actividades forman parte del programa educativo Mallorca Natural, que desde hace 21 años llevan a cabo, conjuntamente, GADMA y la empresa CEMEX.