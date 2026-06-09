Sóller estudia externalizar la recogida nocturna de la fracción orgánica de basuras

El Ayuntamiento de Sóller estudia la externalización temporal de parte del servicio de recogida de la fracción orgánica con el fin de asegurar su implantación y evitar que dependa de trabajadores voluntarios, dado que el nuevo sistema operará de madrugada.

El equipo de gobierno sostiene que esta medida, limitada a unos meses, permitirá iniciar el servicio en condiciones adecuadas mientras se reorganiza la estructura interna de la empresa pública Sóller 2010, actualmente tensionada por el incremento de costes y la saturación operativa.

La propuesta que se estudia consiste en contratar una empresa externa que aporte un conductor y varios operarios encargados de vaciar durante la noche los contenedores de orgánica. De hecho, el ayuntamiento ya ha contactado con varias empresas privadas que se dedican al servicio de recogida de basuras.

Desde el ayuntamiento, la concejal de Medio Ambiente, Antònia Frau, insiste en que la externalización tendría un carácter estrictamente puntual y que responde a la necesidad de garantizar la continuidad del servicio en un momento de transición hacia un nuevo modelo de gestión.

El Ayuntamiento argumenta que la puesta en marcha de la fracción orgánica exige un equipo estable que pueda trabajar de madrugada, algo que actualmente no puede garantizarse sin recurrir a personal voluntario.

El consistorio considera que esta situación no es sostenible y que la contratación temporal de una empresa especializada permitirá cumplir con los compromisos adquiridos con la ciudadanía, mejorar la calidad de la recogida y aumentar los porcentajes de reciclaje, reduciendo al mismo tiempo la cantidad de residuos destinados a la incineración.

Incremento de costes

El análisis de esta medida se produce en un contexto marcado por el notable incremento de los costes del servicio en los últimos años. La implantación progresiva del sistema puerta a puerta, la renovación de la flota de camiones, la ampliación de la plantilla y la aplicación del nuevo convenio colectivo han elevado de forma significativa el gasto operativo.

El ayuntamiento prevé que el servicio externalizado se mantenga unos meses, posiblemente hasta finales de año, de manera que a partir de 2027 vuelva a manos del ayuntamiento a través de la empresa pública Sóller 2010, la encargada de la gestión del resto de fracciones de las basuras que se producen en el municipio.