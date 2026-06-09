Més per Mallorca exige a AENA que no ejecute "nuevas agresiones territoriales" en Son Bonet

Més per Mallorca defenderá en el próximo pleno del Consell de Mallorca una moción para proteger Son Bonet y exigir a AENA que "abandone cualquier proyecto que suponga una nueva transformación territorial de este enclave". La formación ecosoberanista advierte de que se trata de uno de los últimos grandes espacios abiertos periurbanos del área metropolitana de Palma, clave para el equilibrio territorial y la calidad ambiental de la zona.

La iniciativa llega en un contexto marcado por los planes del gestor aeroportuario para instalar un megaparque fotovoltaico en Son Bonet, así como por los anuncios sobre una posible ampliación de la actividad aeroportuaria. Según Més, estas propuestas representan una nueva amenaza para un territorio que ya soporta una elevada presión urbanística, viaria y aeroportuaria.

El conseller insular de la formación, Joan Llodrà, ha criticado la actuación de AENA, a la que acusa de falta de sensibilidad territorial. “Sigue actuando con una lógica puramente extractiva. Obtiene beneficios millonarios gracias a Mallorca, pero en lugar de contribuir a reparar los impactos que genera, pretende seguir ocupando territorio e incrementando la presión sobre espacios abiertos de alto valor estratégico”, ha señalado.

Llodrà ha ido más allá y ha reclamado un cambio de enfoque por parte del ente gestor. “AENA no puede seguir tratando a Mallorca como un espacio disponible para sus negocios mientras ignora los impactos sobre el territorio y la ciudadanía. Lo que toca es asumir responsabilidades y devolver a la isla parte de los beneficios mediante inversiones que mejoren la calidad de vida y protejan el entorno”, ha añadido.

La moción insta al Consell de Mallorca a ejercer todas sus competencias territoriales, urbanísticas y paisajísticas para evitar actuaciones incompatibles con la preservación de Son Bonet. Asimismo, pide a AENA que renuncie a cualquier proyecto que implique una mayor artificialización del espacio y que oriente su actividad hacia el retorno social y territorial.

Para Més per Mallorca, el debate sobre Son Bonet trasciende el ámbito local y afecta directamente al modelo territorial de la isla. Aunque la formación defiende la necesidad de avanzar en la transición energética, insiste en que las energías renovables deben implantarse en espacios degradados, industriales o ya transformados, y no en áreas abiertas de alto valor.

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“La defensa de Son Bonet es también la defensa de una Mallorca que pone límites a la saturación y la ocupación constante del territorio. No todo puede estar al servicio de los intereses de AENA”, ha concluido Llodrà.