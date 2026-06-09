Manacor afronta una reforma integral y millonaria del cementerio de Son Coletes

Una reforma integral y millonaria. Esto es lo que ha anunciado este martes el Ayuntamiento de Manacor durante la presentación del Plan de Actuación y Gestión del cementerio municipal de Son Coletes, una iniciativa que combina actuaciones urbanísticas, inversiones en infraestructuras y una profunda modernización administrativa, para una instalación desfasada y deteriorada por el paso de los años.

“Hay que afrontar una situación compleja acumulada durante décadas” explica el alcalde Miquel Oliver, que añade que es momento “de actuar con transparencia, responsabilidad y respeto hacia las familias, asumiendo las responsabilidades que corresponden al Ayuntamiento”.

Según ha explicado la delegada de Servicios Generales, Espacio Público y Cementerio, Joana Maria Llull, el paso del tiempo, la antigüedad de muchas construcciones y las diferentes técnicas constructivas empleadas a lo largo de las décadas han provocado problemas estructurales y de humedades que requieren una actuación global.

También se pondrá en marcha un expediente de investigación para determinar la titularidad de las unidades de enterramiento, con la solicitud de documentación acreditativa a los titulares, la publicación de los correspondientes anuncios oficiales y los trámites de audiencia y alegaciones que establece la normativa.

12.255 nichos

El cementerio municipal de Son Coletes, reurbanizado entre 1953 y 1957, cuenta actualmente con aproximadamente 12.255 unidades de enterramiento entre sepulturas, capillas, nichos y osarios. La parte antigua está formada por 720 sepulturas excavadas agrupadas en 20 parterres, 116 capillas y la sepultura central, mientras que la ampliación incorpora diversas tipologías de capillas.

Para llevar a cabo los trabajos necesarios el Ayuntamiento ya ha contratado un peritaje técnico integral independiente, que analizará especialmente la parte antigua del recinto. Los trabajos incluyen inspecciones visuales, identificación de lesiones y patologías constructivas, realización de catas en diferentes puntos y una propuesta de actuación detallada.

Este estudio permitirá determinar el estado estructural de las diferentes unidades de enterramiento y planificar las actuaciones futuras con criterios técnicos y de seguridad, según ha explicado el técnico municipal de Urbanismo Antoni Puerto durante la rueda de prensa.

El cementerio de Son Coletes evidencia su lamentable estado de conservación. / S. Sansó

Actualmente hay varias sepulturas y capillas cerradas preventivamente. Sin embargo, esta misma semana se reabrirán 328 unidades de enterramiento de la sepultura central después de las tareas de fijación de las placas de revestimiento ejecutadas por motivos de seguridad.

Inversiones

Entre las actuaciones inmediatas previstas destaca la impermeabilización de los parterres ajardinados de la parte antigua, con un presupuesto estimado de 700.000 euros, para evitar las filtraciones que afectan las sepulturas soterradas. Así como la impermeabilización de las terrazas de las capillas superiores de la parte antigua, con una inversión estimada de 27.300 euros, y la impermeabilización de la sepultura central, presupuestada en 126.549 euros.

Además, el Ayuntamiento construirá un nuevo osario y nuevas unidades de enterramiento temporales que permitirán ejecutar futuras obras de rehabilitación con las máximas garantías y el máximo respeto hacia los difuntos y sus familias.

Los responsables municipales han avanzado que la rehabilitación integral del cementerio requerirá una inversión millonaria que previsiblemente se tendrá que ejecutar en diferentes fases a lo largo de varios ejercicios presupuestarios.

Gestión moderna

Paralelamente a las actuaciones constructivas, el Ayuntamiento ha iniciado una profunda reforma administrativa del servicio. Destaca la modificación integral del reglamento con el objetivo de actualizar el marco normativo, clarificar derechos y obligaciones, regular las titularidades y transmisiones de los derechos funerarios y facilitar la relación entre los titulares y la administración.

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E igualmente la confección de un padrón actualizado del cementerio, la revisión de la tasa municipal y la adquisición de un nuevo programa informático de gestión que permitirá controlar de manera moderna y eficiente las más de 12.000 unidades de enterramiento existentes. Este sistema facilitará la identificación de los titulares, la gestión de los servicios funerarios, el seguimiento de las concesiones y la comunicación con las familias.