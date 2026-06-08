Sencelles inicia la compra del solar de 'Can Pepito' para destinarlo a uso público

El Ayuntamiento de Sencelles ha iniciado el proceso para adquirir el conocido solar de 'Can Pepito', situado en la calle Esperança, 8, con el objetivo de asegurar su titularidad pública y dar respuesta a las necesidades actuales y futuras del municipio.

El alcalde, Joan Carles Verd, ha subrayado que esta zona ha experimentado un notable crecimiento urbanístico en los últimos años, lo que hace imprescindible ampliar los espacios destinados a usos públicos. En este sentido, ha destacado que la operación permitirá “evitar que el solar pase a manos privadas y, al mismo tiempo, darle un uso inmediato como aparcamiento provisional”.

Según ha explicado el regidor, esta solución resulta especialmente necesaria ante la previsión de pérdida de plazas de estacionamiento derivada de la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio.

La adquisición, que se prevé formalizar antes de que finalice la subasta, también permitirá al Consistorio evitar futuros costes de expropiación. Además, garantizará la disponibilidad de un espacio estratégico para el desarrollo de nuevos equipamientos públicos a medio y largo plazo.

Noticias relacionadas

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por la planificación urbanística sostenible y la mejora de los servicios municipales, adaptándose al crecimiento demográfico y a las demandas vecinales.