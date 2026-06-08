Sant Joan nombra Hijo Predilecto a Carles Costa Salom por su impulso a la cultura popular

Carles Costa Salom ya es Hijo Predilecto de Sant Joan. El Ayuntamiento le concedió este domingo, a título póstumo, esta distinción en reconocimiento a su contribución a la cultura popular, a su labor de dinamización cultural y a su compromiso con la preservación de las tradiciones del municipio, una tarea que ayudó a reforzar el sentimiento de pertenencia de varias generaciones de santjoaners.

S’Escorxador se quedó pequeño para acoger un acto institucional solemne y emotivo, que reunió a la familia de Carles Costa y a buena parte de la gran familia del Centre Cultural de Sant Joan, entidad que él fundó y que engloba Aires de Pagesia, los Dimonis, la colla de Diables y los Corbs de Sant Nofre. Todos ellos tuvieron presencia en una jornada concebida como homenaje a una figura clave de la vida cultural santjoanera.

El acto comenzó con el descubrimiento del retrato oficial del homenajeado, a cargo del alcalde, Richard Thompson, y de Antònia Costa, hija de Carles Costa y presidenta del Centre Cultural. A continuación, llegaron los parlamentos, que sirvieron para repasar la trayectoria personal y cultural de Costa, nacido en 1933 y fallecido en 2020.

Miquel Company y Climent Picornell fueron los encargados de glosar los méritos del homenajeado. Ambos recordaron el papel decisivo de Carles Costa como impulsor de distintas entidades y manifestaciones culturales de Sant Joan. “Durante toda su trayectoria transmitió su amor por la cultura popular y bien se merece ser hijo predilecto de su pueblo”, señaló Picornell durante la lectura de los méritos que han llevado al que fue considerado el alma mater del Centre Cultural a recibir esta distinción.

Picornell destacó que el Centre Cultural fue la cuna de muchas de las actividades impulsadas por Costa y subrayó que la entidad continúa “más viva que nunca”. También recordó que algunas de aquellas iniciativas forman hoy parte de la identidad santjoanera. Los Dimonis, Aires de Pagesia, los Diables, el correfoc, los Corbs de Sant Nofre o Sant Joan Pelós son, actualmente, símbolos inseparables de la vida cultural y festiva del municipio.

Durante el acto también se puso en valor la vinculación de Carles Costa con el mundo de la prensa local. Fue uno de los fundadores de Premsa Forana y una figura clave en la gestión de la entidad. En 1990, además, consiguió que Sant Joan acogiera una sede estable de la asociación.

Por su parte, Miquel Company repasó algunos de los grandes logros de Costa y recordó que, gracias a los intercambios realizados con Aires de Pagesia, impulsó en 1993 la primera colla de diables y el primer correfoc de Baleares, siendo pionero en la introducción de esta manifestación festiva en Mallorca. También recordó que la bestia de fuego de los Corbs de Sant Nofre nació de una idea suya, que consiguió hacer realidad convenciendo a Kake Portas para que la creara. Company definió a Carles Costa como una persona que “dignificó el folclore en un mundo globalizado” y destacó su espíritu luchador, su capacidad de sacrificio, su seriedad, su generosidad y su defensa constante de la cultura y de la dinamización social de Sant Joan. “Gracias por todo lo que has hecho por Sant Joan”, expresó durante su intervención.

Tras la lectura de la biografía y de los méritos del homenajeado, el alcalde entregó el título de Hijo Predilecto a la familia de Carles Costa. A continuación llegó uno de los momentos más emotivos de la tarde: la intervención de Antònia Costa en nombre del Centre Cultural de Sant Joan. Antònia Costa agradeció a la corporación municipal que impulsó el nombramiento y a la actual por haberlo hecho efectivo. Habló en una doble condición: como hija del homenajeado y como presidenta del Centre Cultural. Recordó el compromiso de su padre con las tradiciones, el folclore, las fiestas patronales, la revista Sant Joan y el propio Centre Cultural, y explicó que muchas de sus inquietudes acabaron formando parte tanto de la vida familiar como de la vida colectiva del municipio. También quiso reconocer el papel de su madre, Margalida Bauzà, que acompañó a Carles Costa y le permitió sacar adelante muchos de sus proyectos.

Como presidenta del Centre Cultural, Costa subrayó que la casa del carrer Princesa, conocida como “sa Princesa”, se ha convertido en un espacio central del legado de su padre. También recordó su capacidad para impulsar iniciativas, animar a los jóvenes y hacer realidad proyectos como los 7 Dimonis de Sant Joan, el primer correfoc de Mallorca con la xeringada, Sant Joan Pelós o los Corbs de Sant Nofre.

Antònia Costa remarcó que su padre no llegó solo a todas estas metas, sino que encontró el apoyo de un grupo de jóvenes que aún hoy mantienen vivo este legado desde el Centre Cultural. Finalmente, apeló a la responsabilidad de transmitir a las nuevas generaciones el orgullo, la estima por Sant Joan y el compromiso con las tradiciones.

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, y el alcalde de Sant Joan fueron los encargados de cerrar el acto institucional. La jornada continuó después en el exterior de S’Escorxador con una demostración de la fuerza y vitalidad del Centre Cultural impulsado por Carles Costa. Acompañados por los Xeremiers, los Corbs de Sant Nofre danzaron a las puertas de S’Escorxador. Los Diables encendieron al ritmo de la batucada su correfoc en honor a Carles Costa, mientras que los Dimonis ofrecieron uno de sus bailes con los Xeremiers. Finalmente, Aires de Pagesia puso el broche final a la celebración con Ses Boleres y la Jota de Sant Joan, cerrando una jornada de homenaje, memoria y cultura popular.