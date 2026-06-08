La Miranda insta a incorporar varias casas emblemáticas en el catálogo patrimonial de Pollença

La entidad La Miranda ha presentado una ampliación de sus alegaciones al Catálogo de Patrimonio del municipio de Pollença, en la que además de las incorporaciones previstas en los núcleos de Pollença, el Port de Pollença y Cala Sant Vicenç, se solicita incluir un conjunto de inmuebles situados en suelo rústico que no figuraban en la propuesta municipal inicial.

Entre las nuevas incorporaciones que solicita el citado colectivo destaca l'Hort de Son Brull, una casa de campo de estilo neogótico considerada singular dentro del patrimonio arquitectónico local por la escasa presencia de este tipo de construcciones en el municipio.

Ca na Copea, finca que perteneció a Ramón Picó i Campamar. / La Miranda

También se propone la protección de Ca n’Adan (l’Horta), una vivienda de estilo regionalista vinculada al empresario Adan Diehl, figura clave en el desarrollo turístico histórico de la zona por haber fundado el Hotel Formentor.

Otra de las fincas incluidas es Ca na Copea, situada en el entorno del Coster del Puig de Maria, una propiedad histórica que perteneció a Ramón Picó i Campamar. Según la alegación, el conjunto de bancales presenta un alto valor paisajístico y arquitectónico, destacando una estructura en forma de herradura con escalera pareada y mesa de piedra integrada en el entorno.

La propuesta no se limita al patrimonio rural, sino que también incorpora elementos de arte urbano. Entre ellos figura el mural de Nuria Mora, situado en las casitas del parque infantil del Port de Pollença, realizado en el marco del festival artístico “El fil d'Arianna” y considerado una aportación destacada al espacio público del municipio.

Mural de Nuria Mora en el Port de Pollença. / La Miranda

Asimismo, se solicita la protección de otros murales de Cerdà Salas, entre los que se incluyen intervenciones en el Jam-Bar de la calle Sant Josep, un gran mural exterior en la calle Romaní del Port de Pollença y la obra conocida como “Chivas”, también en el núcleo costero.

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Con esta ampliación, La Miranda pretende reforzar la protección del patrimonio arquitectónico, rural y artístico del municipio, incorporando elementos que, según la entidad, contribuyen a definir la identidad cultural y paisajística del conjunto de Pollença.