La metamorfosis de Santa Ponça centra el ciclo de memoria 'Calvianers'

El Ayuntamiento de Calvià presentará el próximo 18 de junio la nueva entrega de la serie Calvianers, dedicada en esta ocasión a recuperar la historia social de Santa Ponça a través de los testimonios de sus vecinos. El acto tendrá lugar a partir de las 20.30 horas en sa Creu y contará con la actuación del monologuista El Casta.

La producción, titulada Calvianers de Santa Ponça, consta de diez entrevistas a personas que han vivido de primera mano la transformación del núcleo. La serie combina memoria oral e imágenes antiguas para reconstruir la evolución de la localidad desde los años sesenta hasta la actualidad.

Una imagen antigua de la playa grande de Santa Ponça / DM

Durante la gala se proyectarán vídeos y fotografías de enclaves como sa Caleta, el antiguo balneario de la playa y el entorno de sa Creu. También se mostrarán imágenes históricas de actividades vinculadas a la vida cotidiana y turística de Santa Ponça, como el antiguo telesquí acuático, según informó el Consistorio en una nota de prensa.

Los testimonios recogidos recuerdan una Santa Ponça marcada por las extensiones de pinares, el antiguo puerto pesquero natural, los juegos en la playa y los primeros años de desarrollo turístico. La serie también aborda la llegada de trabajadores procedentes de la península para incorporarse al sector hostelero, la apertura de los primeros negocios y centros de salud, y la creación del tejido social y cultural del núcleo.

El proyecto dedica asimismo atención al impulso de las festividades del Rei en Jaume y a la organización de las asociaciones de colles.

Año 2025

La serie Calvianers es un proyecto del área de Comunicación del Ayuntamiento de Calvià iniciado en 2025 en Magaluf. Su objetivo es recoger testimonios, archivos y reconstrucciones para documentar la historia reciente del municipio a través de las personas que participaron en su transformación social.