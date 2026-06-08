Infraestructuras educativas
El IES Sant Marçal de Marratxí pasará de 480 a 880 plazas a partir del próximo curso
El conseller Vera visita las obras de ampliación del centro de secundaria, que potenciará la oferta educativa
El Instituto de Educación Secundaria (IES) Sant Marçal de Marratxí pasará de las 480 plazas actuales a 880 a partir del próximo curso escolar. El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha visitado este lunes las obras de ampliación del centro educativo, un proyecto que, según el Govern, "todo indica" que estará listo para el inicio del curso 2026/2027, lo que supondrá un aumento de la capacidad y de la oferta formativa del centro. El alcalde de Marratxí, Jaume Llompart, también ha asistido a la visita.
El conseller ha tenido la oportunidad de comprobar el estado en que se encuentra el centro y el progreso del nuevo edificio, que comenzó a construirse hace poco más de un año. Las obras fueron declaradas de interés autonómico y el Ayuntamiento de Marratxí cedió gratuitamente un solar anexo al IES para facilitar su ejecución.
Una vez finalizadas las obras, el centro pasará de 16 unidades de ESO a un total de 20 y se incorporarán, por primera vez, 8 unidades de Bachillerato, lo que supone un incremento significativo de plazas: de las 480 actuales se pasará a ofrecer 880, casi el doble.
El nuevo edificio dispondrá de dos plantas. En la planta baja se ubicarán la sala de profesores, varios departamentos, aulas complementarias y las aulas de primero de Bachillerato. En la planta superior se situarán las aulas de segundo de Bachillerato, nuevas aulas de ESO, más espacios complementarios y laboratorios.
Los trabajos se iniciaron oficialmente el 4 de abril de 2025 y se prevé que finalicen el próximo mes de agosto. El presupuesto total de la actuación supera los 6 millones de euros.
El Govern recuerda que esta intervención forma parte de la iniciativa Illes en Transformació, impulsada por el ejecutivo autonómico, que "apuesta por la mejora de las infraestructuras de la comunidad autónoma". "El proyecto tiene como objetivo modernizar espacios y servicios en ámbitos clave como la educación, la sanidad, la movilidad o la sostenibilidad, con la finalidad de construir un futuro más eficiente, inclusivo y equilibrado para la ciudadanía", añade.
Este proyecto ha sido financiado con el Factor de Insularidad de la comunidad autónoma de las Illes Balears (REIB).
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