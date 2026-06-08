Hipercentro celebra sus primeros 40 años con el estreno de nuevas instalaciones

Los cumpleaños siempre son un motivo de expectación y felicidad. Si, además, son cuatro décadas de éxito continuado y proyectos de futuro, la cosa toma es aún más placentera. Ayer domingo, Hipercentro celebró el 40 aniversario de la apertura de su primer supermercado, en Manacor el 7 de junio de 1986, cuando tres socios (Pere Gonçal Aguiló, Bernat Font i Pere Nicolau) hipotecaron lo que tenían para competir en la distancia con las grandes superficies que se iban abriendo en Palma.

Hoy ya cuentan con entre 1.000 y 1.200 trabajadores (dependiendo de la temporada) y mantienen abiertos una treintena de establecimientos propios en Balears, con una próxima apertura en Sóller.

El acto protocolario, que reunió, entre otros, al conseller de Agricultura del Govern, Joan Simonet o al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, también sirvió para que los productores de la zona que trabajan directa o indirectamente con Hipercentro, pudieran recorrer la nueva fábrica y los espacios acabados de inaugurar: 4.000 metros cuadrados con nuevas salas que sirven como central cárnica, de procesado y distribución a sus supermercados de productos propios elaborados al momento.

Entre las nuevas especialidades que esta nueva fábrica contempla, está la elaboración de su propio jamón york, una iniciativa de diferenciación, además de los 12.000 kilos de sobrasada que producen y secan cada año.

La nueva fábrica cuenta con salas de central cárnica, procesado y distribución.

Además, en septiembre está prevista la inauguración y puesta en funcionamiento de una nave de 1.000 metros cuadrados para la elaboración de pasteles y panes… o su producto estrella: las panades, de las cuales ya elaboran hasta 15 variedades diferentes. Unas instalaciones que han tenido un coste aproximado de unos diez millones de euros, de los cuales tres han sido financiados por la conselleria de Agricultura del Govern, a partir de una línea de ayudas europeas.

«Es un salto estratégico con el fin de continuar creciendo como empresa», señaló Pep Lluís Aguiló, copropietario de Hipercentro, «porque, después de 40 años, todavía tenemos ilusión por crecer, pero, sobre todo, por hacer cosas que nos conecten con nuestro entorno. Al final, es una apuesta romántica… podríamos comprar y vender sin más, pero preferimos controlar el proceso a nuestra manera para estar seguros que tienen la calidad que queremos».

En la celebración, que también contó con la presencia del alcalde de Manacor, Miquel Oliver, se puso de manifiesto la necessidad de la empresa por seguir contando con el sector primario local de kilómetro cero como base de diferenciación de producto y por una cuestión de retorno a quien siempre ha estado al lado y colaborando con Hipercentro desde sus inicios.

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Los actos de celebración terminaron con los parlamentos y una gran comida en la que se recordaron los inicios de la empresa y el largo futuro que queda por delante.