"Hidrátate": Los buses del TIB se convierten en altavoces de los consejos del Govern frente a las olas de calor

El Govern ha adelantado un mes la campaña de prevención frente a las altas temperaturas en los autobuses del TIB, con el objetivo de reforzar los mensajes de autoprotección antes del inicio del verano. La iniciativa, impulsada por la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social a través del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral, se desplegará en doce autobuses interurbanos de Mallorca y está dirigida tanto a la población general como a trabajadores, trabajadoras y empresas.

La campaña lleva por lema «El calor puede ser mortal, la prevención es vital» y pone el acento en medidas básicas para evitar golpes de calor y situaciones de emergencia. Entre las recomendaciones difundidas por la administración figuran evitar la actividad física y deportiva durante las horas de máxima insolación, especialmente entre las 12.00 y las 16.00 horas; buscar la sombra; cubrirse la cabeza; utilizar ropa ligera; beber agua aunque no se tenga sed; tomar comida ligera; aplicar protección solar incluso cuando no se esté directamente al sol, y cerrar persianas y ventanas durante las horas de más calor.

La directora del IBASSAL, Coloma Capó, ha explicado este lunes en la estación Intermodal de Palma que el Govern ha decidido anticipar la campaña a junio por los antecedentes del verano pasado. «Consideramos que, con los antecedentes que tenemos respecto al verano que tuvimos el año pasado, era prioritario arrancar la campaña en el mes de junio. El año pasado ya se produjo un repunte bastante alto de temperaturas», ha señalado durante la presentación, en la que también ha participado la gerente del Consorcio de Transportes de Mallorca, Lluïsa Serra.

Capó ha subrayado que la campaña pretende llevar el mensaje preventivo más allá del ámbito estrictamente laboral. «Es una campaña para transmitir este mensaje de prevención no solo a trabajadores y trabajadoras, sino a la población en general», ha indicado.

Los mensajes se incorporarán a doce autobuses del TIB. Cuatro vehículos circularán desde este lunes en las líneas 401 y 501; otros cinco lo harán a partir de este martes en las líneas 203, 204, 301 y 302, y los tres restantes se sumarán desde el jueves 11 en las líneas 107, 108 y 122.

Colectivos más vulnerables

Aunque la acción se dirige al conjunto de la ciudadanía, el Govern incide especialmente en los colectivos más vulnerables ante el calor: personas mayores, niños, personas con enfermedades crónicas y trabajadores que desarrollan su actividad al aire libre, más expuestos a las altas temperaturas.

En paralelo, el IBASSAL mantiene este año la campaña específica de prevención de riesgos laborales derivados del calor. Durante las visitas a empresas, los técnicos del instituto facilitan información y asesoramiento sobre las medidas preventivas para evitar golpes de calor. En el verano de 2025 realizaron 444 visitas de asesoramiento en Balears: 233 en Mallorca, 102 en Menorca y 109 en Ibiza y Formentera, con especial atención a sectores como la construcción y la industria.