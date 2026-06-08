Crece la oposición vecinal contra la futura granja de gallinas de Manacor

El proyecto para construir una macrogranja de gallinas ponedoras con capacidad para 80.000 aves en el municipio de Manacor, presentado por la empresa Avícola Son Perot S. A., ha empezado a movilizar a vecinos de la zona contrarios a la implantación de esta actividad industrial en suelo rústico. Cabe recordar que el proyecto, actualmente en exposición pública, contempla la construcción de dos naves de gallinas ponedoras con capacidad para 40.000 gallinas cada una de ellas en la finca rústica de Son Brau, ubicada a unos cuatro kilómetros del núcleo residencial de Son Talent y de 5,5 kilómetros del casco urbano de Manacor, 5,8 kilómetros del pueblo de Petra y 6,6 kilómetros de Ariany.

Como era de prever, las intenciones de la citada empresa avícola han corrido como la pólvora entre los municipios más próximos a la futura explotación y, en Manacor, el territorio más afectado por el proyecto, ya han empezado a organizar actos en contra de la granja de gallinas.

Así, se ha convocado una reunión “en contra de la macrogranja de gallinas” prevista en Son Brau que se celebrará este próximo miércoles a partir de las 19,30 horas en el Espai na Camel.la de la capital del Llevant.

Al mismo tiempo, ha empezado a organizarse también una recogida de firmas para expresar el rechazo popular a esta explotación avícola. “La salud, el medio ambiente y el futuro de Manacor no se negocian”, afirman los carteles informativos sobre la asamblea que han empezado a circular por las redes sociales, que animan a una elevada participación contra el proyecto: “Cuantas más personas vayan, más fuerza tendremos par parar este proyecto”.

Cartel informativo de la reunión convocada este miércoles. / DM

El Ayuntamiento de Manacor también observa con recelo la futura macrogranja. En este sentido, en declaraciones a IB3 Televisió hace unos días, el alcalde Miquel Oliver recordaba que actualmente el Plan General de Manacor está “en pausa” porque el municipio carece de “suficiencia hídrica” y por ello está pendiente de activar diferentes iniciativas que incrementen la oferta de agua. Precisamente, las granjas avícolas tienen un “consumo importante” de agua, advierte el alcalde de Més, un bien del que el municipio del Llevant no anda sobrado.

En los últimos tiempos, todos los proyectos vinculados a la empresa promotora han ido acompañados por la polémica. En Llucmajor, la denominada ‘granja de los horrores’ ha generado grandes problemas de malos olores y moscas a los vecinos. En Sineu, Avícola Son Perot S. A. había proyectado una macrogranja para 750.000 gallinas, un proyecto que causó un enorme revuelo en la localidad del Pla y que la movilización popular consiguió frenar, motivando la aprobación parlamentaria de un decreto ley que limita la implantación de estas industrias en suelo rústico y establece la distancia mínima que deben tener las explotaciones de los núcleos urbanos.

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En el caso del proyecto de Son Brau, se cumpliría con la distancia legal, que nunca debe ser inferior a los 4.000 metros lineales respecto al suelo urbano residencial. No obstante, está por ver si el proyecto que está en exposición pública podrá desarrollarse tal y como está previsto debido a la oposición vecinal que, en principio, se irá intensificando a media que el proyecto complete fases administrativas.