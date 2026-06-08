Correos facilita en Balears el acceso a servicios bancarios básicos ante la pérdida de oficinas en los pueblos

Correos informó este lunes de que facilita en Balears operaciones financieras básicas, como el ingreso y la retirada de efectivo, a través del servicio Correos Cash. La iniciativa se presenta como una alternativa para ciudadanos que residen en zonas con menor acceso a sucursales bancarias, en un contexto marcado por el progresivo cierre de oficinas en municipios pequeños y por las dificultades que este proceso genera especialmente entre personas mayores o poco familiarizadas con la banca digital.

El servicio se presta en los puntos de atención de Correos, entre ellos las 66 oficinas técnicas repartidas por las islas y los cuarenta servicios rurales que operan en Balears. También permite, en determinados casos, la entrega de dinero en efectivo a domicilio a través de la red de carteros.

Correos Cash está disponible para clientes de distintas entidades bancarias con las que la compañía mantiene acuerdos. Actualmente figuran Banco Santander, BBVA, Ibercaja, Banco Mediolanum, Triodos Bank, CBNK, CaixaBank, Banco Sabadell, Banco Pichincha y once cajas integradas en el Grupo Caja Rural.

La compañía ofrece dos modalidades para realizar estas operaciones. Los clientes que utilizan canales digitales pueden solicitar el ingreso o la retirada de efectivo mediante la aplicación de su entidad bancaria. Quienes no estén familiarizados con la banca online pueden hacer gestiones presentando el documento de identidad e indicando los datos de su tarjeta bancaria o su IBAN, según la operativa disponible en cada entidad.

Oficinas y carteros rurales

Correos subraya que el servicio puede realizarse tanto en oficinas como a través de los carteros rurales. En el caso de las solicitudes de efectivo a domicilio, la entrega se efectúa mediante la red de reparto de la empresa, incluidos carteros urbanos y rurales.

La empresa enmarca esta prestación en los acuerdos alcanzados con distintas entidades y asociaciones bancarias, como la Asociación Española de Banca, la Confederación Española de Cajas de Ahorros y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito. El objetivo es mejorar el acceso a servicios financieros esenciales en zonas donde la presencia física de la banca se ha reducido en los últimos años.

En los últimos años, el cierre de sucursales ha dejado a varios municipios de Mallorca sin oficina bancaria, lo que ha obligado a muchos vecinos a desplazarse a otras localidades para realizar gestiones presenciales.