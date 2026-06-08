El alcalde de Consell, Andreu Isern: «En política municipal, las personas están por encima de los partidos»

Quince años después de asumir la alcaldía de Consell, el socialista Andreu Isern cederá la vara de mando. El próximo sábado, 13 de junio, se celebrará el pleno en el que formalizará su renuncia, mientras que Sonia Daudén, de Som Consell, será investida alcaldesa en la sesión prevista para el 20 de junio. El veterano político lleva casi medio siglo en política. Entre 1979 y 1983 fue primer teniente de alcalde. Regresó a la política municipal en 1991, permaneciendo en la oposición hasta 1995. Aunque posteriormente volvió a formar parte de las listas del PSOE-PSIB, no fue elegido concejal hasta 2003, cuando entró en el consistorio como responsable del área de Deportes. En 2007 entró por primera vez como alcalde gracias a un pacto con Unió Mallorquina. Los primeros dos años ocupó la alcaldía y luego en 2009 continuó como teniente de alcalde. En 2011 volvió a asumir la vara de mando del municipio del Raiguer, cargo que ha ocupado hasta ahora.

Después de casi veinte años, ¿cómo le sienta su renuncia?

Mi renuncia a la alcaldía viene motivada por el acuerdo de investidura con Som Consell, en el cual se acordó que el PSOE-PSIB tendría tres años de alcaldía y Som Consell, uno.

¿Ha afectado a su vida privada el servicio al pueblo?

Lógicamente me ha afectado, especialmente a mi esposa, a la cual no le he podido dedicar más tiempo. Pero he procurado compaginarlo y la verdad es que ha ido bien.

¿Se arrepiente de haber dedicado tantos años de su vida al servicio del pueblo?

No me arrepiento. Ha sido una decisión mía y volvería a tomarla. Me siento feliz de poder ayudar a las personas e intentar hacer un pueblo mejor y más sostenible.

¿En algún momento ha antepuesto su dedicación al pueblo a su vida privada?

Lógicamente, muchas veces, pero lo haces a gusto. El hecho de haber sido alcalde en el año 2007 con solo dos concejales y, en las últimas elecciones, haber conseguido cinco, entiendo que demuestra que no lo hemos hecho tan mal. Es un reconocimiento a nuestra labor.

¿Cómo era el pueblo y cómo es ahora?

El pueblo ha evolucionado muy rápido. Cuando empecé en política, Consell contaba con 2.000 habitantes y ahora somos 4.800. Lógicamente, se han tenido que ampliar todas las instalaciones para poder dar un servicio aceptable.

A lo largo de estos años, ¿ha tenido algún conflicto grave con la oposición?

En democracia siempre hay diversidad de opiniones y la oposición tiene la obligación de controlar las iniciativas del equipo de gobierno. Pero siempre me he sentido respetado por la oposición y su talante ha sido correcto y respetuoso.

De las mejoras realizadas durante su mandato, ¿cuál es la que le deja más satisfecho?

Muchas han sido las obras y actuaciones de las cuales me he sentido satisfecho, pero si tengo que destacar algunas serían la reforma integral del Ayuntamiento, el nuevo tanatorio y la ampliación del cementerio, la nueva unidad básica de salud, el enlace de la carretera Inca-Palma con la autopista y la sede social de la tercera edad.

¿Cuál es la mejora que le hubiera gustado realizar y que no ha podido llevarse a cabo?

Quedan pendientes varias actuaciones que me hubiera gustado poder hacer. Una nueva biblioteca, un teatro y estudiar la posibilidad de una residencia. Pero ninguna de estas infraestructuras queda descartada.

Deja la alcaldía en manos de Sonia Daudén, de Som Consell. ¿Tendrá su total apoyo, así como el del PSOE-PSIB?

Lógicamente tendrá mi apoyo y el de todo el PSOE-PSIB, porque así lo acordamos en su día y nuestras relaciones son excelentes. Prueba de ello es que yo seguiré como primer teniente de alcalde durante lo que resta de legislatura.

¿Cree que continuará su política de anteponer los intereses del pueblo de Consell por encima de los del partido?

En los pueblos, aunque pertenezcamos a un partido político, siempre tienes que cuidar las necesidades de la población por encima de las ideologías políticas, aunque siempre hay maneras de hacer política.

¿Tiene su total confianza? ¿Qué consejo le daría?

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Sonia ya lleva varios años en el equipo de gobierno y tiene experiencia en la administración. Seguro que lo hará bien. Si tengo que darle un consejo, aunque no lo necesita, es que salga a la calle, porque los problemas están fuera.