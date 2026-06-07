Manacor deberá invertir más de un millón de euros para reformar las piscinas

El ayuntamiento de Manacor está buscando financiación para pagar el más de un millón de euros que costará reformar la piscina municipal, situada en el parque del Jardí des Rector, y que hace 5 años que está abandonada, tras el concurso de acreedores decretado después de la renuncia de la empresa concesionaria, Esquitxos de Blavor SL a principios de 2021, el paso de la gestión a un administrador concursal y la puesta en marcha del proceso judicial, finiquitado hace solo unos meses.

«No se trata de una gran obra», explica el alcalde de Manacor, Miquel Oliver, «sino que es más una cuestión de revisión de la maquinaria existente y la substitución de los azulejos y determinadas conducciones». Así lo determina un informe técnico a partir de una auditoría externa y que arroja una cantidad algo superior al millón de euros. Una cantidad que podría variar durante el proceso de licitación de obras.

«Afortunadamente ninguna de las dos piscinas pierde agua, o sea que las filtraciones en principio no son un problema, pero si que deberán quitarse los azulejos y poner nuevos», así como una revisión global de vestuarios, cubierta e instalaciones solares, por ejemplo, las cuales no han sido revisadas ni han pasado ningún mantenimiento desde hace ya un lustro.

Por otra parte y por lo que respecta a cuándo podrá abrir de nuevo al público la piscina municipal, tanto el concejal de Deportes Llorenç Mesquida como el propio alcalde Oliver, estiman que las obras de reparación y reforma del edificio alargarán los plazos establecidos en un primer momento y que pronosticaban su puesta en funcionamiento antes de que acabara 2026. Con lo cual ya será a lo largo de 2027.

Periodos cortos

En cuanto al modelo de gestión, está previsto que el ayuntamiento de Manacor vuelva a concesionar el servicio a una empresa privada, pero en ningún caso un periodo largo. De hecho la anterior concesionaria, Esquitxos de Blavor SL, firmó unos plazos de gestión de la instalación por 30 años a cambio de hacerse cargo de la obra de cubierta y modernización de las dos piscina preexistentes en el parque. Un acuerdo que comenzó en 1997 y que por tanto debería haber terminado en 2027.

Pero las malas relaciones de la empresa con los diferentes equipos de gobierno municipal durante la última década, hicieron que Esquitxos tomara una decisión unilateral, ante las negativas reiteradas del Ayuntamiento de hacerse cargo de ciertos mantenimientos y substituciones de maquinaria. En una lucha que acabó en los tribunales.

De hecho pocos meses antes de la renuncia definitiva la concesionaria anunció su intención de abandonar el servicio y renunciar así a los compromisos adquiridos con el Ayuntamiento mediante el contrato firmado el 10 de julio de 1997.

Por eso ahora el Ayuntamiento busca una fórmula que ofrezca la gestión externa de las piscinas, pero por unos periodos cortos de tiempo «de dos o tres años», según apunta Oliver. Y es que el hecho de que las arcas públicas se hagan cargo de las obras, permitirá que la concesión no esté atada a recuperar una inversión previa.

65.000 euros de recuperación

En febrero de este año el pleno municipal confirmó que el consistorio tendría que pagar 64.696,57 euros para activar el acta de reversión, momento en el cual se iniciaría el proceso para que Manacor vuelva a ser propietaria efectiva de la piscina.

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Eso sí, todavía queda pendiente una sentencia de más de 300.000 euros que el consistorio tendría que afrontar si se determina que la empresa salió perjudicada de la relación con la administración municipal.