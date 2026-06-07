Jaume de Puntiró refuerza la preservación de viñas viejas en Santa Maria

El celler Jaume de Puntiró, uno de los referentes ecológicos de Santa Maria del Camí, se ha adherido a la Asociación Ángel Viñas, entidad dedicada a la conservación y recuperación de viñas viejas de variedades autóctonas y singulares del Estado español.

El objetivo de esta incorporación es asegurar la supervivencia de estas variedades y evitar su desaparición. Con este paso, el celler refuerza su compromiso con la viticultura tradicional, la agricultura ecológica y la preservación del patrimonio vitivinícola de Mallorca.

Durante estos días, dos miembros de la Asociación Ángel Viñas, Victoria González Gordo y Javier Estrades, han visitado las viñas viejas adscritas al proyecto, así como las instalaciones de la bodega, para conocer de primera mano el trabajo que se está realizando. La entidad pondrá su experiencia al servicio de la recuperación patrimonial de estas viñas y de la preservación de variedades singulares en Santa Maria del Camí.

El plan de actuación, previsto entre 2026 y 2028, contempla la recuperación de las viñas mediante técnicas tradicionales y respetuosas con el medio ambiente. La intervención incluirá la identificación de plantas madre y de los barbados, que serán injertados con la variedad original.

Las viñas objeto de la actuación conservan principalmente variedades de uva autóctona mallorquina, como Manto Negro y Callet, así como cepas singulares de uva de mesa, entre ellas Calop Negre, Moscatell de grano grande, Cardinal, Magdalena y Calop.

Aunque la parcela se encuentra en buen estado, la visita ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de actuar para garantizar su continuidad.

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La colaboración se centrará inicialmente en dos viñas históricas situadas en Santa Maria del Camí: el Pla de Buc y las viñas de Cas Misser Fiol y Ca sa Peça, cultivadas de manera ecológica desde 1993 y con más de sesenta años de historia.