El ‘ball de bot’ conquista Sant Joan en los 50 años de Aires de Pagesia

Sant Joan vivió ayer por la noche el acto central de la conmemoración del 50 aniversario de Aires de Pagesia. La plaza de la Constitució fue el escenario elegido para celebrar la Gala de Música i Ball Mallorquí amb Aires de Pagesia, una velada concebida como homenaje a medio siglo de trayectoria y, al mismo tiempo, como una celebración colectiva de la cultura popular santjoanera.

El acto, presentado por Arnau Matas, contó con la participación de los Xeremiers de Sant Joan que entonaron junto a Aires de Pagesia la Jota des Vermar. Nofre Morey acompañó a la formación en la Jota de s’era d’Algaida mientras que Ánimos Parrec participó en la gala con Ses Boleres. La Coral de Sant Joan interpretó junto a los músicos de Aires de Pagesia el fandango de L’amo de Son Carabassa; el Cor Parroquial cantó el Parado de Valldemossa y la Coral de la Associació de Persones Majors entonó el Bolero des vermar. La gala, que sumó la participación de antiguos balladors y músicos de Aires de Pagesia, bajó el telón con la Jota des Quintos dejando una estampa de la plaza llena de balladors. Así, la velada reunió en la Plaça de la Constitució distintas voces, sonidos y generaciones que, de una forma u otra, han formado parte de la vida cultural del municipio.

La gala de este sábado quiso ser una muestra de la fortaleza de Aires de Pagesia. Por ello, la formación invitó a antiguos sonadors y balladors, con la voluntad de que la celebración no fuera solo de los miembros actuales, sino de todas las personas que han pasado por Aires de Pagesia a lo largo de estos cincuenta años. El acto fue una oportunidad para reencontrar generaciones y recordar que la cultura popular se mantiene viva cuando se comparte.

Carles Costa

Fundada en 1976 por Carles Costa Salom, Aires de Pagesia se ha convertido durante estas cinco décadas en una de las entidades más representativas de Sant Joan. El grupo ha llevado el ball de bot y la música tradicional mallorquina a escenarios de toda Mallorca, del resto de España y también de Europa, con reconocimientos destacados como el primer premio de música, danza y vestuario conquistado en el Festival Mundial de Danzas Folklóricas de Bielsko-Biala en Polonia en 1997 o el primer premio de danza logrado en el VIII Festival Mundial celebrado en Palma en 1999. Pero más allá de los galardones, la entidad reivindica sobre todo el valor humano, la transmisión generacional y el sentimiento de pertenencia que ha creado a lo largo de los años.

De hecho, anoche fue una velada de agradecimientos a todas las personas que han hecho posible soplar las 50 velas. Así lo aseguró la presidenta del Centre Cultural de Sant Joan, entidad que engloba a Aires de Pagesia, Antònia Costa, antes de iniciar la fiesta de celebración. Y es que llegar a los cincuenta años «es un gran éxito» y «un hito muy importante», aunque Costa subraya que el principal valor no es solo la cifra, sino la continuidad del proyecto. «Cincuenta es un número simbólico, pero lo más importante es que la agrupación continúe, que tenga vida». Anoche quedó patente que hay nuevas generaciones dispuestas a mantener viva la entidad.

El colofón de este 50 aniversario llegará esta tarde cuando el Ayuntamiento de Sant Joan rendirá homenaje a Carles Costa Salom con el acto institucional de nombramiento como Hijo Predilecto de Sant Joan, en reconocimiento a su trayectoria y a su contribución humana, cultural y social al municipio. El acto tendrá lugar en s’Excorxador a partir de las seis de la tarde y contará también con la participación de Aires de Pagesia, los dimonis, los diables del Correfoc y Els Corbs de Sant Nofre del Centre Cultural de Sant Joan.