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La aparición de nuevas grietas pone en duda la estabilidad de la estructura del teatro Defensora

Las fisuras obligan a reevaluar el estado del conjunto

El Ayuntamiento estima en nueve millones la inversión necesaria para reconstruir el edificio

La aparición de nuevas grietas pone en duda la estabilidad de la estructura del teatro Defensora Sollerense

La aparición de nuevas grietas pone en duda la estabilidad de la estructura del teatro Defensora Sollerense

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La aparición de nuevas grietas pone en duda la estabilidad de la estructura del teatro Defensora Sollerense / Joan Mora

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Joan Mora

Sóller

La detección de nuevas grietas en las paredes perimetrales del teatro Defensora Sollerense, colapsado en septiembre de 2023, ha vuelto a encender las alarmas sobre la estabilidad de la estructura que aún permanece en pie.

Según han podido corroborar los técnicos municipals, las fisuras han aparecido en vertical en la esquina que forma la fachada principal de la calle de Reial con la que da al carrer de la Unió. En este punto se instaló una estructura provisional de hierro tras el siniestro.

Esta estructura metálica, sometida a constantes dilataciones y contracciones por los cambios de temperatura, habría ejercido una presión inesperada sobre el muro original del teatro. Fuentes técnicas consultadas apuntan que este movimiento podría haber provocado la aparición de las nuevas grietas, que ahora serán monitorizadas con detalle para determinar su evolución y el riesgo real que representan.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Sóller ha activado un dispositivo de control. Operarios municipales han colocado esta semana varios “testigos”, unos pequeños dispositivos que permiten comprobar si las fisuras continúan abriéndose o, por el contrario, se mantienen estables. El consistorio prevé realizar un seguimiento continuado durante los próximos meses para garantizar la seguridad del entorno y disponer de información precisa sobre el comportamiento de la estructura.

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Joan Mora

El teatro Defensora Sollerense sufrió un colapso casi total hace menos de tres años y desde entonces se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad. Las nuevas grietas obligan ahora a reevaluar el estado del conjunto y podrían condicionar los plazos y las decisiones sobre su futura reconstrucción.

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La preocupación es notable, sobre todo porque las grietas aparecen en un momento en que el consistorio ya trabaja en la planificación de la futura reconstrucción del teatro. Cualquier movimiento inesperado en la estructura podría alterar los calendarios previstos y obligar a replantear algunas de las actuaciones iniciales. A falta del proyecto definitivo de reconstrucción, el Ayuntamiento estima que serán necesarios cerca de nueve millones de euros para reconstruir el teatro y devolverlo a su operatividad.

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