La Policía de Sóller prevé cierres de accesos ante el posible colapso por el eclipse del 12 de agosto

La Policía Local de Sóller ha identificado hasta diez puntos sensibles del municipio que podrían sufrir una elevada saturación de personas y vehículos durante el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto.

Un informe de la Prefectura advierte que miradores, zonas costeras y enclaves naturales del término municipal (lugares especialmente atractivos para observar el fenómeno) podrían registrar una afluencia extraordinaria por lo que sugiere el acceso rodado de vehículos ante la previsión de que puedan verse colapsados.

El documento subraya que la configuración geográfica de Sóller, su orientación hacia poniente y la presencia de numerosos miradores naturales convierten la vall en un polo de llegada massiva de visitantes, lo que podría generar una fuerte presión sobre carreteras, espacios naturales y zonas urbanas costeras.

Así se verá el eclipse en agosto desde el Port de Sóller. / Joan Mora

Puntos vulnerables

Entre los puntos señalados como más vulnerables figuran el mirador de Santa Caterina, la subida al faro de Muleta, la Torre Picada, Béns d’Avall, Ses Tres Creus, el camí del Cingle, Muleta y el paseo marítimo d’Es Través. Muchos de estos espacios presentan accesos estrechos, dificultades de evacuación, ausencia de zonas de aparcamiento y riesgos añadidos por la presencia de acantilados o desniveles.

Ante este escenario, la Policía Local considera imprescindible adelantar medidas de control, entre ellas la limitación, regulación o incluso el cierre temporal de accesos tanto para vehículos como para peatones en los puntos de mayor riesgo. El dispositivo previsto incluye también la evaluación de aforos máximos, la instalación de señalización preventiva, la delimitación de perímetros de seguridad y la habilitación de itinerarios alternativos.

El Ayuntamiento mantendrá en las próximas semanas reuniones de coordinación con la Guardia Civil, Protección Civil y los servicios sanitarios para concretar el operativo definitivo de cara a la jornada del 12 de agosto. El objetivo es garantizar la seguridad ciudadana, preservar el entorno natural y evitar el colapso en una jornada que podría atraer a miles de personas a Sóller para presenciar un fenómeno astronómico considerado como excepcional.