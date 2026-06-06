Nace Esquerra per Calvià, la coalición que aglutina a los partidos progresistas del municipio

Decide Calvià, Esquerra Unida de Calvià, Sumar Illes Balears y Més per Calvià, han presentado, este sábado en el Molí de Santa Ponça, la coalición Esquerra per Calvià, una candidatura unitaria con la que las cuatro formaciones concurrirán a las elecciones municipales el mayo del 2027.

Desde Esquerra Unida de Calvià, Alfonso Rodríguez, ha explicado que "se trata de un proyecto surgido del debate y la reflexión colectiva de un conjunto de personas provenientes de diferentes ámbitos sociales, culturales, vecinales y políticos en vista a los retos sociales, económicos, territoriales y democráticos que afronta actualmente el municipio de Calvià". Una iniciativa, según Francisco Javier Oporto del Movimiento Sumar, que "asume la necesidad de acuerdos anchos y generosos, rehuyendo de los protagonismos, con el objetivo de ser un espacio abierto al conjunto de la sociedad calvianera".

La candidatura se fomenta en cuatro ejes transversales, tal como ha explicado Rafel Sedano de Més per Calvià: "derechos cívicos, sociales, culturales y territorio, entre los cuales destacan la participación ciudadana, el acceso a una vivienda digna, la mejora de las políticas sociales, la promoción de la cultura, la protección del patrimonio y la preservación de los espacios naturales del municipio".

Los candidatos, según ha avanzado Isabel Manresa de Decide Calvià, se "elegirán a través de unas elecciones primarias que se celebrarán a finales de verano con el objetivo de que, en la lista, haya personas independientes en lugares destacados", motivo por el cual se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía que comparte los objetivos de la Coalición por Esquerra a sumarse. "El futuro de Calvià se tiene que construir entre todos", ha concluido.

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De cara al otoño se llevará a cabo un acto de presentación en que se dará a conocer los integrantes de la lista y las principales líneas programáticas.