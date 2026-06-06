El Govern abre alegaciones al plan para convertir la mítica Son Amar en un agroturismo

El proyecto para transformar parte del complejo de Son Amar, la mítica sala de fiestas ubicada en el municipio de Bunyola, en un agroturismo con capacidad para 50 plazas se encuentra en periodo de alegaciones en la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern, durante un plazo de 20 días.

La propiedad quiere adecuar la casa principal para acoger, en planta baja, una recepción, un restaurante, un bar-cafetería, una tienda y un taller de bicicletas. También se proyecta habilitar 24 unidades de alojamiento (ocho en planta baja, 11 en el primer piso y 5 en el segundo), que equivalen a 25 dormitorios y 50 plazas de alojamiento.

El plan presentado ante la administración autonómica prevé igualmente reformar el molino para dedicarlo a una zona de spa y bienestar, así como acondicionar espacios exteriores, incluyendo caminos internos y zonas ajardinadas con vegetación autóctona. La superficie construida actual es de 4.244 metros cuadrados.

Son Amar pone fin a sus espectáculos / I. Sutorras

El pasado 15 de mayo de 2025, la conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad publicó el informe de impacto ambiental acerca del proyecto, que concluyó que no hacía falta someter esta reforma a evaluación de impacto ambiental “dado que no se prevé que pueda tener efectos significativos sobre el medio”. En todo caso, planteaba una serie de condiciones a cumplir en el futuro por parte de los promotores.

Según el informe de impacto ambiental, el proyecto se sitúa en la zona de policía del dominio público hidráulico del torrente de Bunyola, una franja de 100 metros a ambos lados de los cauces. En esta zona, se lee en esa resolución, “cualquier actuación que pueda afectar al régimen hidrológico o la calidad de las aguas requiere informe previo o autorización del organismo competente”, es decir, de Recursos Hídricos.

Igualmente, ese informe estipulaba que, mientras no se contase con autorización de los pozos para uso de agroturismo, el agua potable para el abastecimiento del agroturismo deberá efectuarse a través de camiones cisterna. Otra condición es que el consumo total de agua del agroturismo no debe superar los 250 litros por habitante y día, incluidos turistas y trabajadores.

La mencionada resolución, firmada por la directora general de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental, recordaba también que, según el decreto que regula la actividad de agroturismo en explotaciones agrarias de Balears, “el número de plazas de alojamiento destinadas al público será un máximo de 24”, y no las 50 previstas en el proyecto de los promotores.

La tramitación administrativa, de acuerdo a esas prescripciones, sigue ahora su curso con el inicio de la exposición pública en la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, tal y como consta en el Boletín Oficial de la Comunidad (BOIB) del pasado jueves. Las administraciones, entidades y particulares que se consideren afectados por este proyecto pueden presentar las alegaciones que consideren oportunas.

Son Amar

El complejo de Son Amar es parte fundamental de la historia de la oferta de ocio de Mallorca. Ligado en sus orígenes a la conocida figura del empresario Damián Seguí, se consolidó como un referente en el mundo del espectáculo y la gastronomía. Artistas de renombre internacional actuaron en Son Amar, que acogía también shows con una gran logística detrás

La sala de fiestas entró en una nueva etapa con la venta en 2020 a la británica Margaret Whittaker. De la mano de Martyn Smith, relanzaron la oferta de ocio de la sala de fiestas, con bodas, jornadas, encuentros o congresos de negocios, además de espectáculos, conciertos de bandas internacionales y actuaciones de los djs más punteros.

A principios de 2025, Whittaker falleció y, a continuación, se anunció el cierre del complejo. En octubre de ese año, este diario informó de que sus herederos habían anunciado que Son Amar permanecería abierto al público reforzando su apuesta por acoger eventos sociales y corporativos.