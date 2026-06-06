La Fira de l’Art de la Pauma mantiene viva la tradición de la llata en Mallorca

Con la Fira de l’Art de la Pauma, celebrada anoche en Capdepera, finalizó la semana dedicada a la manufactura del palmito. Organizada por la Associació Art de la Pauma, una representación de artesanos de la llata procedentes de Mallorca, Alicante y Cádiz expuso sus productos, auténticas obras de arte, en la plaza del Sitjar.

La principal novedad de esta edición fue la presencia de artesanos de Alicante y Cádiz, quienes despertaron un gran interés entre los visitantes.

Antonio Rodríguez Bernal, maestro artesano gaditano, acudió a la feria con su negocio El Arte de Lucir el Palmito (@palucirelpalmito). Según explicó, al igual que ocurría antiguamente con la elaboración de la llata en Mallorca, la manufactura del palmito constituía un complemento a la economía familiar y ayudaba a muchas familias a subsistir.

Artesanas gabellines. / Biel Capó

Rodríguez ha continuado con una tradición heredada de sus antepasados, dedicada a la elaboración de productos con palmito. En su localidad, Rota, recuerda cómo durante su infancia eran muchas las personas, principalmente hombres, que se dedicaban a este oficio. En la actualidad, es uno de los pocos artesanos que continúan trabajando el palmito. Además, se dedica a enseñar el oficio a personas más jóvenes para evitar que esta tradición desaparezca. Entre sus alumnos figuran personas procedentes de distintos puntos de España e incluso de otros países europeos.

Por su parte, Ana María Seguí, maestra artesana de Alicante, también participó en la Fira de Capdepera con sus creaciones. «Ahora los confeccionamos por afición, pero nuestros antepasados lo hacían como medio de vida», afirma la artesana de Beniarbeig, en la comarca de la Marina Alta. Actualmente, Seguí impulsa talleres y actividades de divulgación para preservar este oficio tradicional.

En la sexta edición de la Fira de l’Art de la Pauma también se presentó el Quadern de l’Art de la Pauma, una publicación que recoge piezas elaboradas con palmito, sus características, medidas, denominaciones y fotografías. La información ha sido recopilada por Sebastià Riera, colaborador de las Madones de la Llata gabellines.

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Poco a poco, la Fira de l’Art de la Pauma se consolida como un referente de la artesanía tradicional de Mallorca. Si algo ha puesto de manifiesto esta sexta edición, es el creciente interés por conservar y difundir un patrimonio artesanal que forma parte de la identidad cultural mallorquina.