La Festa Quintada reúne centenares de familias en el Parc Municipal de Manacor
La cita celebra junto a niños, familias y entidades el fin de la etapa de Primaria
El Parc Municipal de Manacor acogió una nueva edición de la Fiesta Quintada, una celebración dedicada a los niños que acaban Primaria y que bien pronto empezarán una nueva etapa educativa.
Durante toda la tarde, los participantes pudieron disfrutar de una amplia oferta de actividades como talleres de maquillaje, elaboración de puntos de libro y cócteles sin alcohol, además de futbolines, videojuegos retro, tirolinas, tiro con arco y un torneo de ping-pong.
La fiesta empezó con un taller de ball de bot a cargo de Catalina Maria i Tomeu, de la Escola Municipal de Mallorquí, seguido de la actuación de Es Jai de sa Barraqueta, que animó los asistentes a salir a bailar.
Durante toda la jornada, la presentadora Maria Nadal fue la encargada de conducir el acto.
Más tarde, las Xic Xac Xou llenaron el escenario de música y ritmo, haciendo bailar la mayor parte del público asistente y convirtiendo el Parc Municipal en una auténtica fiesta.
Las diferentes APIMAs y AFAs participantes gestionaron puestos de comida y bebida para ayudar a financiar los viajes de estudios de los jóvenes de los centros educativos.
La jornada finalizó con el espectáculo de fuego de Minifoc de ManaFoc, que puso el punto final a una tarde marcada por el buen ambiente, la convivencia y una gran participación.
La Festa Quintada ha sido dinamizada por la Associació 3 Potes, con la colaboración de la Escola Municipal de Mallorquí, Patis Oberts, RetroMallorca, las APIMAs y AFAs participantes, así como de las diferentes entidades, artistas, monitores y voluntarios que han formado parte de la jornada.
Es una actividad que se consolida como una cita destacada para celebrar el final de la etapa de Primaria, una iniciativa impulsada por el Departamento de Educación que reúne niños, familias y entidades en una jornada festiva abierta en todo el pueblo.
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