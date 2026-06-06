Alertan que el antiguo faro de Sa Creu se acerca a la ruina por falta de actuaciones de conservación.

El antiguo faro de Sa Creu presenta un notable estado de deterioro a pesar de que desde hace años permanece parcialmente apuntalado. El paso del tiempo y la ausencia de una actuación específica para garantizar la estabilidad del edificio han situado esta histórica construcción del Port de Sóller al borde de la ruina.

El deficiente estado de conservación y el riesgo de derrumbe ya obligaron a la Autoridad Portuaria de Baleares a intervenir en 2021, cuando se procedió al apuntalamiento de la estructura circular del edificio para evitar que las piezas de piedra pudieran acabar cayendo al mar. De hecho, también se llevaron a cabo trabajos de retirada de diversos elementos de mampostería que ya se habían desprendido y acumulado en el fondo marino durante años anteriores.

El antiguo faro, apuntalado. / Joan Mora

Fuentes consultadas han explicado que desde la estación naval se ha alertado recientemente sobre el avanzado deterioro que presenta la construcción y del riesgo de que puedan producirse nuevos desprendimientos, por lo que han instado a una actuación para evitar que se pueda derrumbar y su posterior restauración.

'Farola'

La conocida “farola” del Port de Sóller fue inaugurada en 1864. Desde los primeros estudios previos a su construcción ya se consideró una infraestructura problemática debido a la proximidad del denominado bufador, una gran cavidad natural comunicada con el mar. Durante los fuertes temporales de mistral, esta formación genera una intensa corriente de agua que provoca vibraciones en la estructura.

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El faro permaneció en servicio hasta 1944, año en que entró en funcionamiento un nuevo faro construido a escasa distancia con el objetivo de solucionar los problemas estructurales que arrastraba la antigua farola. Tanto este faro como el de Muleta ostentan además el privilegio de haber sido los primeros en ser electrificados del archipiélago balear.