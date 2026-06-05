Los trabajadores de las basuras de Sóller denuncian una “mala organización” que genera acumulación de residuos en la calle

Operarios del servicio de recogida de basuras de Sóller han denunciado una “mala organización” del servicio que ha dado lugar a la acumulación de residuos alrededor de los puntos de aportación del municipio durante el fin de semana y a lo largo de esta semana, una situación que en los últimos días ha desencadenado una oleada de descontento ciudadano con el Ayuntamiento de Sóller.

Fuentes del comité de empresa de Sóller 2010 han subrayado que los problemas del servicio de recogida han sido consecuencia “de una mala organización” que afecta a las rutas que siguen los camiones y a la distribución de las tareas del personal asignado. Tanto es así que han señalado directamente a “la gerencia de la empresa” como responsable de la situación.

Acumulación de basura en Sóller. / Joan Mora

Además de denunciar problemas en las rutas de los camiones, también han puesto de manifiesto que en algunos puntos de aportación faltan contenedores. Desde el comité de empresa han sido tajantes al afirmar que “en ningún caso es culpa de los trabajadores” la situación que se está produciendo actualmente.

Bajas laborales

Desde la dirección de la empresa, en cambio, han atribuido lo ocurrido estos días a un problema relacionado con la acumulación de bajas laborales, que habría dejado el servicio sin el personal suficiente. Por esta razón, han explicado que en los días se contratará a más trabajadores para cubrir las bajas que puedan producirse en el futuro.

Los problemas alegados por ambas partes tienen como consecuencia la acumulación de residuos en los puntos de aportación, con contenedores repletos y basura amontonada a su alrededor. Muchos ciudadanos han criticado esta situación, los problemas de salubridad o la “mala imagen” que la presencia de basura en la calle ofrece de Sóller.