Denuncia
Quejas por la presencia de pateras amarradas en Portocolom: “Están llenas de basura y gasolina”
Residentes en la zona expresan su preocupación por el impacto visual y el riesgo que suponen las embarcaciones abandonadas por inmigrantes, llenas de basura y combustible
La presencia de dos pateras amarradas desde hace días en Portocolom (Felanitx) ha provocado malestar entre vecinos de la zona, que advierten del impacto visual que causan esas embarcaciones usadas por inmigrantes. Aseguran que están llenas de basura y que nadie ha retirado la gasolina de su interior, con el peligro que ello conlleva.
Portocolom es un punto habitual de desembarco de inmigrantes que cruzan el Mediterráneo y que son a menudo trasladadas al puerto por Salvamento Marítimo y la Guardia Civil.
La presencia de estas barcas ocasiona también un reto logístico para las autoridades, que suelen declarar oficialmente el abandono de estas pateras para poder proceder posteriormente a su retirada y destrucción.
El pasado domingo
El pasado domingo, Balears registró la llegada de nueve pateras con 177 inmigrantes a bordo, concretamente a las islas de Cabrera, Mallorca y Formentera, según informó la delegación del Gobierno.
En lo que va de año han llegado a Balears 2.211 migrantes a bordo de 112 pateras, según datos recopilados por EFE a partir de la información facilitada por la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior.
Durante 2025 arribaron a la Comunidad 7.321 personas en 401 embarcaciones procedentes de Argelia, lo que supuso un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024, según Interior.
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